Zeki Çelik: Bir önceki turnuvaya da play off'tan gitmiştik. Neden olmasın?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'yla karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı maçında İspanya'ya konuk olacak.Müsabaka öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Çelik, takımın hedeflerine net bir şekilde odaklandığını söyledi. Milli oyuncu, “Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off’tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya moralli gitmek istiyoruz” dedi.Dünya Kupası hedefini hatırlatan Çelik, “Hedefimiz her zaman Dünya Kupası’na direkt katılmak ama grubumuzda böyle güçlü rakipler olabiliyor. İlk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik fakat olmadı. Bir önceki turnuvaya play-off’tan gitmiştik. Yine neden olmasın?” ifadelerini kullandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'yla karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik, statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
