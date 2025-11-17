https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/istanbulda-ayni-aileden-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-zehirlenme-faciasinda-yeni-gozaltilar-1101049827.html

İstanbul'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında yeni gözaltılar

İstanbul'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında yeni gözaltılar

Sputnik Türkiye

Almanya'dan İstanbul'a tatilen gelen Böcek ailesinin şüpheli ölümünde gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Fatih’te anne Çiğdem Böcek ile 2 çocuğun yaşamını... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T08:57+0300

2025-11-17T08:57+0300

2025-11-17T09:07+0300

türki̇ye

böcek

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

sabiha gökçen havalimanı

fatih

ortaköy

adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_0:147:928:669_1920x0_80_0_0_ed03060ad772455bf1247d8753bbc454.png

Fatih’te anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğun hayatını kaybettiği, baba Servet Böcek’in ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Soruşturma kapsamında, 2 resepsiyonist ve oteldeki odayı ilaçlayan şirketin sahibinin gözaltına alınmasıyla, toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.Otel sahibi, lokumcu, midyeci, kokoreççi, fırıncı ve bir ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ifadelerinin alınması için savcılığa sevk edildi.Yetkililer, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji incelemeleri ile Tarım İl Müdürlüğü’nün numune analizlerinin beklendiğini açıkladı.Ailenin i̇lk gün yeme-içme geçmişiSoruşturma kapsamında Böcek ailesinin İstanbul’a geldikleri 9 Kasım’dan olay günü olan 11 Kasım’a kadar saat saat nerede, ne yedikleri tespit edildi.Aile, 9 Kasım’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan giriş yaptıktan sonra Fatih’teki otele yerleşti. İlk akşam yakınlardaki bir restoranda anne ve baba kebap yerken çocukların makarna tükettiği belirlendi.10 Kasım sabahı anne ve baba çorba içerken, çocukların poğaça yediği saptandı. Akşam ise ebeveynler kıymalı pide, çocuklar ise sucuklu–kaşarlı pizza yedi. Bu veriler doğrultusunda tüm mekanlardan numuneler alınarak incelemeye gönderildi.Ortaköy’de sokak satıcısından midye11 Kasım’da baba Servet Böcek’in dışarıdan aldığı poğaça ve simitle kahvaltı yapan aile, öğleden sonra Ortaköy’e gitti.Burada, kirli sakallı, kır saçlı ve şapkalı bir sokak satıcısından birer adet midye yedikleri tespit edildi.Çorba, kokoreç ve tantuniAyrıca Dereboyu Caddesi'nde bir restoranda çorba içen ailenin; çocuklarına sucuk-ekmek, babanın kokoreç, annenin ise tavuk tantuni yediği belirlendi.Fatih’te bir dükkândan alınan lokumdan da hep birlikte tüketildiği saptandı.Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00’de toplu halde mide bulantısı ile uyandı. Sabaha kadar bekleyip hastaneye giden aileye serum ve probiyotik tedavisi uygulandı. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi yeniden fenalaşınca otele ambulans çağrıldı.Bu süreçten sonra anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğu hayatını kaybetti, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda hayati tehlikesi sürerken tedavi altında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/transfer-kulisi-arda-gulere-ingiliz-ekibinden-100-milyon-euroluk-bonservis-1101049475.html

türki̇ye

sabiha gökçen havalimanı

fatih

ortaköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

böcek, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, sabiha gökçen havalimanı, fatih, ortaköy, adli tıp kurumu