https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/transfer-kulisi-arda-gulere-ingiliz-ekibinden-100-milyon-euroluk-bonservis-1101049475.html
Transfer kulisi: Arda Güler'e İngiliz ekibinden 100 milyon euroluk bonservis
Transfer kulisi: Arda Güler'e İngiliz ekibinden 100 milyon euroluk bonservis
Sputnik Türkiye
Premier Lig’in dev kulüplerinden Manchester City’nin, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T08:28+0300
2025-11-17T08:28+0300
2025-11-17T08:28+0300
spor
arda güler
pep guardiola
manchester city
real madrid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113485_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_7ef57124eee241a61e405dfa3ff34d2c.jpg
Arda Güler'in İspanyol ligi La Liga'daki performansı giderek daha fazla beğeni toplarken genç yıldızın talipleri de artmaya başladı. Ara dönem transfer zamanı yaklaşırken iddialarda gündem olmaya başladı. İspanyol basınında yer alan transfer iddiasına göre, İngiltere Premier Ligi'nden Manchester City’nin milli yıldız Arda Güler'e talip olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak için Real Madrid'e yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif götüreceği konuşuluyor. Haberde, Pep Guardiola’nın Arda’ya özel bir hayranlık duyduğu ve takibe aldığı belirtiliyor.Real Madrid'in transfere sıcak bakmadığı ve kısa vadeli kazanç için Arda Güler'i gözden çıkarmak istemediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/dunya-kupasi-haalandli-norvec-italyayi-devirdi-portekiz-gol-sov-yapti-nijerya-macinda-osimhen-1101047414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_968b59d3b555b131fc4c7b5fe88e1790.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler, pep guardiola, manchester city, real madrid
arda güler, pep guardiola, manchester city, real madrid
Transfer kulisi: Arda Güler'e İngiliz ekibinden 100 milyon euroluk bonservis
Premier Lig’in dev kulüplerinden Manchester City’nin, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, genç futbolcu için 100 milyon euroyu bulan bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.
Arda Güler'in İspanyol ligi La Liga'daki performansı giderek daha fazla beğeni toplarken genç yıldızın talipleri de artmaya başladı. Ara dönem transfer zamanı yaklaşırken iddialarda gündem olmaya başladı.
İspanyol basınında yer alan transfer iddiasına göre, İngiltere Premier Ligi'nden Manchester City’nin milli yıldız Arda Güler'e talip olduğu öne sürüldü.
İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak için Real Madrid'e yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif götüreceği konuşuluyor. Haberde, Pep Guardiola’nın Arda’ya özel bir hayranlık duyduğu ve takibe aldığı belirtiliyor.
Real Madrid'in transfere sıcak bakmadığı ve kısa vadeli kazanç için Arda Güler'i gözden çıkarmak istemediği belirtildi.