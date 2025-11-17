https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/transfer-kulisi-arda-gulere-ingiliz-ekibinden-100-milyon-euroluk-bonservis-1101049475.html

Transfer kulisi: Arda Güler'e İngiliz ekibinden 100 milyon euroluk bonservis

Transfer kulisi: Arda Güler'e İngiliz ekibinden 100 milyon euroluk bonservis

Sputnik Türkiye

Premier Lig’in dev kulüplerinden Manchester City’nin, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T08:28+0300

2025-11-17T08:28+0300

2025-11-17T08:28+0300

spor

arda güler

pep guardiola

manchester city

real madrid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113485_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_7ef57124eee241a61e405dfa3ff34d2c.jpg

Arda Güler'in İspanyol ligi La Liga'daki performansı giderek daha fazla beğeni toplarken genç yıldızın talipleri de artmaya başladı. Ara dönem transfer zamanı yaklaşırken iddialarda gündem olmaya başladı. İspanyol basınında yer alan transfer iddiasına göre, İngiltere Premier Ligi'nden Manchester City’nin milli yıldız Arda Güler'e talip olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak için Real Madrid'e yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif götüreceği konuşuluyor. Haberde, Pep Guardiola’nın Arda’ya özel bir hayranlık duyduğu ve takibe aldığı belirtiliyor.Real Madrid'in transfere sıcak bakmadığı ve kısa vadeli kazanç için Arda Güler'i gözden çıkarmak istemediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/dunya-kupasi-haalandli-norvec-italyayi-devirdi-portekiz-gol-sov-yapti-nijerya-macinda-osimhen-1101047414.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, pep guardiola, manchester city, real madrid