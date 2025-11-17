Türkiye
İngiltere'de sığınmacıların davaları için mücevherlerine veya diğer değerli eşyalarına el konulması gündemde
İngiltere'de sığınmacıların davaları için mücevherlerine veya diğer değerli eşyalarına el konulması gündemde
17.11.2025
İngiltere'de sığınmacılara yönelik yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Ruanda planını eleştiren hükümetteki İşçi Partisi, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunanların sayısını azaltmak için farklı bir politika uygulayacağı basına yansıdı. İngiltere İçişleri Bakanlığı'dan Alex Norris, sığınmacıların davalarının işleme konulması için gereken masrafları karşılamak üzere mücevherlerine veya diğer değerli eşyalarına, el konulmasının gündemlerinde yer aldığını açıkladı. Norris, bunun alyanslar gibi duygusal değerleri olan eşyaları kapsamayacağını vurguladı. "Şu anda İngiliz halkı, sığınma başvurusunda bulunan veya başvuruları reddedilen kişilerin konaklama ve yaşam desteği alabilmeleri için yılda milyarlarca sterlin ödüyor" diyen Norris, şunları kaydetti:Sözkonusu sığınmacı politikasının bugün İçişleri Bakanı Shabana Mahmood tarafından Avam kamarasına sunulması bekleniyor.
İngiltere'de sığınmacıların davaları için mücevherlerine veya diğer değerli eşyalarına el konulması gündemde

12:08 17.11.2025
İngiltere'de sığınmacı ve yasadışı göçü engellemek için yeni bir göç politikası gündeme geldi. İngiltere İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların davalarının işleme konulması için mücevherlerine veya diğer değerli eşyalarına el konulabileceğini söyledi.
İngiltere'de sığınmacılara yönelik yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Ruanda planını eleştiren hükümetteki İşçi Partisi, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunanların sayısını azaltmak için farklı bir politika uygulayacağı basına yansıdı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'dan Alex Norris, sığınmacıların davalarının işleme konulması için gereken masrafları karşılamak üzere mücevherlerine veya diğer değerli eşyalarına, el konulmasının gündemlerinde yer aldığını açıkladı. Norris, bunun alyanslar gibi duygusal değerleri olan eşyaları kapsamayacağını vurguladı.
"Şu anda İngiliz halkı, sığınma başvurusunda bulunan veya başvuruları reddedilen kişilerin konaklama ve yaşam desteği alabilmeleri için yılda milyarlarca sterlin ödüyor" diyen Norris, şunları kaydetti:

"Bu insanların bankada parası varsa, araba, elektrikli bisiklet gibi varlıkları varsa, katkıda bulunmaları doğru.

Hayır, sınırda insanların miraslarını ellerinden almayacağız. Ama... insanların arabaları var. Elektrikli bisikletleri var. Bunlar, faydaların maliyetine katkıda bulunmaları gereken varlıklar."

Sözkonusu sığınmacı politikasının bugün İçişleri Bakanı Shabana Mahmood tarafından Avam kamarasına sunulması bekleniyor.
İngiliz Kanalı'nda mültecileri taşıyan bir bot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
DÜNYA
İngiltere, mülteciler için 'altın bilet' uygulamasını kaldırıyor
Dün, 13:48
