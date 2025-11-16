https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/ingiltere-multeciler-icin-altin-bilet-uygulamasini-kaldiriyor-1101039420.html
İngiltere, mülteciler için 'altın bilet' uygulamasını kaldırıyor
İngiltere hükümeti, düzensiz göçü azaltmayı 'amaçlayan' bir iltica reform paketi açıkladı. Ülkede uzun süreli yaşayabilmek için başvuru hakkı 20 yıllık bekleme süresine bağlanacak.
Danimarka’nın katı iltica modelinden esinlenen düzenlemeler, mültecilerin korunma haklarında önemli kısıtlamalara gidiyor.İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık’ın sığınmacılara sunduğu ‘altın bilet’ sistemine son vereceğim" dedi. Mahmood, yeni düzenlemeleri pazartesi günü parlamentoya sunacak.Yetkililer, ülkesi güvenli kabul edilen herkesin geri gönderileceğini belirtiyor.20 yıl bekleme süresiAyrıca, İngiltere’de uzun süreli yaşayabilmek için başvuru hakkı 20 yıllık bekleme süresine bağlanacak.İngiliz hükümeti, 2005’ten bu yana sığınmacılara konut ve maddi yardım sağlanmasını zorunlu kılan yasal yükümlülüğü de kaldırmayı planlıyor. Yeni düzenlemeyle bu destek ‘takdire bağlı’ hale gelecek. Böylece ‘çalışabilecek durumda olanlar, kendini geçindirebilecek olanlar ya da suç işleyen sığınmacılar yardım alamayabilecek.’Başvurularda rekor artışBirleşik Krallık’ta sığınma başvuruları son yılların en yüksek seviyesinde. Mart 2025’e kadarki bir yılda 109 bin 343 kişi sığınma talebinde bulundu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış anlamına geliyor.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa basınına göre özellikle Fransa’dan küçük botlarla İngiltere Kanalı’nı geçen göçmen sayısının artması nedeniyle yoğun baskı altında. Bu yıl şimdiye kadar tehlikeli yolculuklarla gelen kişi sayısı 39 bini aştı.Bu tablo, Nigel Farage liderliğindeki göçmen karşıtı Reform UK partisinin popülaritesini yükseltiyor. Parti anketlerde İşçi Partisi’nin önüne geçmeye başladı.100’den fazla Britanyalı sivil toplum örgütü, İçişleri Bakanı Mahmood’a mektup yazarak hükümeti uyardı. Mektupta, "Göçmenleri günah keçisi ilan eden ve yalnızca zarar veren politikalar son bulmalı" ifadeleri yer aldı. Örgütler, bu yaklaşımın toplumda artan ırkçılık ve şiddeti körüklediğini belirtti.
