https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/ingiltere-multeciler-icin-altin-bilet-uygulamasini-kaldiriyor-1101039420.html

İngiltere, mülteciler için 'altın bilet' uygulamasını kaldırıyor

İngiltere, mülteciler için 'altın bilet' uygulamasını kaldırıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere hükümeti, düzensiz göçü azaltmayı 'amaçlayan' bir iltica reform paketi açıkladı. Ülkede uzun süreli yaşayabilmek için başvuru hakkı 20 yıllık bekleme süresine bağlanacak.

2025-11-16T13:48+0300

2025-11-16T13:48+0300

2025-11-16T13:48+0300

dünya

keir starmer

birleşik krallık

mülteci

mülteci krizi

sığınma

iltica

başvuru

fransa

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101039154_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a83cfb04693efee5eb7fe103801a9ea4.jpg

Danimarka’nın katı iltica modelinden esinlenen düzenlemeler, mültecilerin korunma haklarında önemli kısıtlamalara gidiyor.İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık’ın sığınmacılara sunduğu ‘altın bilet’ sistemine son vereceğim" dedi. Mahmood, yeni düzenlemeleri pazartesi günü parlamentoya sunacak.Yetkililer, ülkesi güvenli kabul edilen herkesin geri gönderileceğini belirtiyor.20 yıl bekleme süresiAyrıca, İngiltere’de uzun süreli yaşayabilmek için başvuru hakkı 20 yıllık bekleme süresine bağlanacak.İngiliz hükümeti, 2005’ten bu yana sığınmacılara konut ve maddi yardım sağlanmasını zorunlu kılan yasal yükümlülüğü de kaldırmayı planlıyor. Yeni düzenlemeyle bu destek ‘takdire bağlı’ hale gelecek. Böylece ‘çalışabilecek durumda olanlar, kendini geçindirebilecek olanlar ya da suç işleyen sığınmacılar yardım alamayabilecek.’Başvurularda rekor artışBirleşik Krallık’ta sığınma başvuruları son yılların en yüksek seviyesinde. Mart 2025’e kadarki bir yılda 109 bin 343 kişi sığınma talebinde bulundu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış anlamına geliyor.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa basınına göre özellikle Fransa’dan küçük botlarla İngiltere Kanalı’nı geçen göçmen sayısının artması nedeniyle yoğun baskı altında. Bu yıl şimdiye kadar tehlikeli yolculuklarla gelen kişi sayısı 39 bini aştı.Bu tablo, Nigel Farage liderliğindeki göçmen karşıtı Reform UK partisinin popülaritesini yükseltiyor. Parti anketlerde İşçi Partisi’nin önüne geçmeye başladı.100’den fazla Britanyalı sivil toplum örgütü, İçişleri Bakanı Mahmood’a mektup yazarak hükümeti uyardı. Mektupta, "Göçmenleri günah keçisi ilan eden ve yalnızca zarar veren politikalar son bulmalı" ifadeleri yer aldı. Örgütler, bu yaklaşımın toplumda artan ırkçılık ve şiddeti körüklediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ab-yunanistana-103-milyon-euroluk-goc-destegi-verecegini-duyurdu-1100760066.html

birleşik krallık

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, birleşik krallık, sığınmacılar, göç, 20 yıl, bekleme süresi, başvuru süresi, haberler, ingiltere haberleri, göç haberleri