Hindistan’ın ticaret açığı rekor kırdı: ABD’ye ihracat düştü, altın ithalatı fırladı
Ekim ayında Hindistan’ın ticaret açığı tarihin en yüksek seviyesine çıktı. ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüş ve altın ithalatındaki sıçrama, ülke... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Hindistan’ın ticareti açığı, ekim ayında 41.68 milyar dolarla rekor kırdı. Hükümet verilerine göre açığın daha önceki zirvesi olan eylüldeki 32.15 milyar dolar da geride kaldığı bildirildi. Ekonomistler açığın 28.8 milyar dolar olacağını öngörüyordu. Açığın bu kadar büyümesi, hem ihracattaki düşüşe hem de bazı kalemlerdeki yüksek ithalata bağlandığı aktarıldı.ABD’ye ihracat düştü Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 gerileyerek 6.31 milyar dolara indi. Açıklamalara göre tekstil, karides ve mücevher gibi ürünlerde uygulanan yüksek gümrük vergileri sevkiyatları olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ağustos sonunda getirdiği yüzde 50’ye varan tarifeler ikinci ayında da Hindistan ihracatçısını zorlamaya devam ettiği bildirildi. Toplam ihracat da eylüle göre düşerek 34.38 milyar dolara geriledi.Altın ithalatı patladı Ekim ayının en dikkat çekici kalemi ise altın oldu. Altın ithalatı bir ayda 9.6 milyar dolardan 14.7 milyar dolara yükselerek büyük bir sıçrama gösterdi. Toplam ithalat ise 76.06 milyar dolara çıkarak önceki aya göre belirgin artış kaydetti.
17.11.2025
Ekim ayında Hindistan’ın ticaret açığı tarihin en yüksek seviyesine çıktı. ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüş ve altın ithalatındaki sıçrama, ülke ekonomisinin dengesini bozdu.
Hindistan’ın ticareti açığı, ekim ayında 41.68 milyar dolarla rekor kırdı. Hükümet verilerine göre açığın daha önceki zirvesi olan eylüldeki 32.15 milyar dolar da geride kaldığı bildirildi. Ekonomistler açığın 28.8 milyar dolar olacağını öngörüyordu. Açığın bu kadar büyümesi, hem ihracattaki düşüşe hem de bazı kalemlerdeki yüksek ithalata bağlandığı aktarıldı.

ABD’ye ihracat düştü

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 gerileyerek 6.31 milyar dolara indi. Açıklamalara göre tekstil, karides ve mücevher gibi ürünlerde uygulanan yüksek gümrük vergileri sevkiyatları olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ağustos sonunda getirdiği yüzde 50’ye varan tarifeler ikinci ayında da Hindistan ihracatçısını zorlamaya devam ettiği bildirildi. Toplam ihracat da eylüle göre düşerek 34.38 milyar dolara geriledi.

Altın ithalatı patladı

Ekim ayının en dikkat çekici kalemi ise altın oldu. Altın ithalatı bir ayda 9.6 milyar dolardan 14.7 milyar dolara yükselerek büyük bir sıçrama gösterdi. Toplam ithalat ise 76.06 milyar dolara çıkarak önceki aya göre belirgin artış kaydetti.
