Hindistan, Rusya’dan petrol alımını azalttı
Hindistan, Rusya’dan petrol alımını azalttı
Sputnik Türkiye
24.10.2025
Hindistan, Rusya’dan petrol alımını azalttı

02:53 24.10.2025
Karoline Leavitt
© AP Photo / Seth Wenig
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine azalttığını açıkladı.
Leavitt, Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde, “Hindistan da başkanın talebi doğrultusunda Rusya’dan petrol alımını azalttı. Başkan ayrıca Avrupa ülkelerini ve müttefiklerimizi de Rusya’dan petrol alımını durdurmaya çağırıyor” dedi.

'Yeni yaptırımlar Moskova’ya önemli ölçüde zarar verecek'

Leavitt, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımların Moskova’ya önemli zarar vermesini beklediğini belirtti. Sözcü basın brifinginde bir gazetecinin “Yeni yaptırımlar Moskova’yı nasıl etkileyecek?” sorusuna, 'önemli ölçüde' yanıtını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Washington’un yeni yaptırımların Rusya üzerinde etkili olacağına inandığını vurgulayarak, “Çok etkili. Eğer yaptırımlara bakarsanız, çok ağır yaptırımlar” dedi.
