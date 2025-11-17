https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cinden-abdye-rusya-yaptirimi-tepkisi-bm-onayi-olmadan-uygulanan-kararlari-tanimiyoruz-1101053879.html

Çin’den ABD’ye 'Rusya yaptırımı' tepkisi: 'BM onayı olmadan uygulanan kararları tanımıyoruz'

Çin’den ABD’ye 'Rusya yaptırımı' tepkisi: 'BM onayı olmadan uygulanan kararları tanımıyoruz'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapan ülkelere yaptırım öngören yeni yasa tasarısına tepki gösterdi. Pekin’in BM... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Kongresi’nde görüşülen ve Rusya ile iş birliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını değerlendirdi. Mao, “Çin, uluslararası hukukta hiçbir temeli olmayan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan tek taraflı yaptırımlara sürekli olarak karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.Washington’dan sert tehdit: 'Rusya’yla i̇ş birliği eden bedel öder'ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Rusya ile ticari veya siyasi iş birliği yürüten tüm ülkelerin “ağır yaptırımlarla karşılaşacağını” belirtmişti. Söz konusu yasa tasarısına Cumhuriyetçi lider John Thune’un da destek verdiği, tasarının önümüzdeki dönemde Senato’da oylamaya sunulmasının planlandığı bildirildi.Moskova: Batı yaptırımları başarısız olduRusya yönetimi ise, son yıllarda artan Batı yaptırım baskılarına rağmen ekonomisini ve ticaret ağını koruduğunu sık sık vurguluyor. Moskova, “Batılı ülkeler, Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun” açıklamasında bulunmuştu. Pekin de bu yaklaşımı destekleyerek, yaptırımların siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına karşı çıkıyor.

