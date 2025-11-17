https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-venezuella-lideri-maduro-ile-gorusmeler-baslayabilir-1101050977.html

Trump: Venezüella lideri Maduro ile görüşmeler başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakın dönemde temas kurulabileceğini belirterek Washington’un Karakas’la diplomatik kanalları yeniden açabileceğinin sinyallerini verdi.Trump, Florida’nın West Palm Beach kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maduro ile bazı görüşmeler yapabiliriz, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Kendileri konuşmak istiyor” ifadelerini kullandı. Trump, görüşmenin içeriğine veya zamanlamasına ilişkin ayrıntı vermedi.ABD basınında yer alan haberlerde geçen hafta Beyaz Saray’da Venezüella’ya yönelik olası askeri seçenekleri masaya yatıran üç ayrı toplantı yapıldı. Bu üst düzey toplantıların detayları geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Görüşmelerde ülke içinde nokta operasyonlar dahil çeşitli senaryolar ele alındığı belirtildi. Geçen Cumartesi günü Trump Air Force One'da gazetecilere, bu toplantılarla ilgili bir sorulara "Bir nevi kararımı verdim" yanıtını vermişti.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Cuma günü, ABD’nin olası bir müdahalesinin “yeni bir Vietnam, başka bir Gazze veya Afganistan” yaratabileceğini söyleyerek Washington’a “savaşı durdurun” çağrısında bulundu.

