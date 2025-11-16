https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/anne-ve-iki-cocugunun-hayatini-kaybettigi-faciada-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-otel-muhurlendi-1101035873.html

İstanbul'da zehirlenme iddiası ile ilgili gelişmeler: Cinayet büro devrede otel mühürlendi, annenin ifadelerine ulaşıldı

İstanbul'da zehirlenme iddiası ile ilgili gelişmeler: Cinayet büro devrede otel mühürlendi, annenin ifadelerine ulaşıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel ile ilgili soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.Otel boşaltıldı: Olay yeri ekipleri birçok eşyayı incelemeye götürdüFatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde polisin incelemesi tamamlanırken, burada konaklayan müşteriler farklı otellere yerleştirildi.Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü.Otel mühürlendiSoruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.Cinayet Büro devredeOlayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından da sürdürüldüğü kaydedildi.Anne Çiğdem Böcek'in ölmeden önce tedavisi sırasında ifadesine başvurulduğu ortaya çıktıSoruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.Anne Böcek zehirlendikten sonra ne ifade verdi?Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı.Böcek ailesi 3 gün boyunca ne yedi?10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini bildiren Böcek, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini söyledi.bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.Nereden midye yediler?Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.Aynı oteldeki 2 turistin sağlık durumu nasıl?İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te konakladıkları otelde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yabancı uyruklu turistin genel durumlarının iyi olduğunu, aynı odada kalan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişinin de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatışının verildiğini bildirdi.Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih’te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Güner paylaşımında, "Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır." ifadelerine yer verdi.Ne olmuştu?Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bugün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.Böcek ailesinin neden zehirlendiği henüz bilinmiyor.

