Böcek ailesinin ölümü: Baba Servet Böcek de kurtarılamadı
Böcek ailesinin ölümü: Baba Servet Böcek de kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde tahtakurusu ilacından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen anne ve 2 çocuktan sonra yoğun bakımda olan baba Servet Böcek... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik aileden yoğun bakımdaki baba Servet Böcek yaşamını yitirdi.İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, tarafından yapılan açıklamada babanın yoğun bakımda verdiği savaşa yenik düştüğü bildirildi.Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a tatil amacıyla gelerek Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar kurtarılamamıştı.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı..Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
19:52 17.11.2025 (güncellendi: 20:36 17.11.2025)
İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde tahtakurusu ilacından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen anne ve 2 çocuktan sonra yoğun bakımda olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik aileden yoğun bakımdaki baba Servet Böcek yaşamını yitirdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, tarafından yapılan açıklamada babanın yoğun bakımda verdiği savaşa yenik düştüğü bildirildi.
Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a tatil amacıyla gelerek Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar kurtarılamamıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı..
Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
