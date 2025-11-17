https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/arac-alim-satiminda-emlakta-yeni-donem-vergi-duzenlemesi-meclise-geliyor-1101050167.html

Araç alım satımında, emlakta yeni dönem: Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor

Araç alım satımında, emlakta yeni dönem: Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor

Meclis'in gündeminde yeni haftada önemli düzenlemeler olacak. Genel Kurul'da turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Vergiye... 17.11.2025

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta kritik konular görüşülecek.Vergilere yeni düzenlemeVergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de bu hafta Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.Yıllık vergi harçlarıTeklifle, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak.Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.Yanlış beyan cezası artacakGayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak.Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.Sigorta prim desteklerine yönelik düzenlemeTeklifle sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor.Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından dokuz katına yükseltilecek.Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor.Bütçe mesaisi de devam edecekYeni haftada Meclis'in bütçe mesaisi de devam edecek.Komisyonda, 17 Kasım Pazartesi günü İçişleri Bakanlığının, 18 Kasım Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 19 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığının, 20 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığının, 21 Kasım Cuma günü ise Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.Bu hafta grup toplantıları var mı?Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım Çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

