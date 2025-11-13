https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/erdogan-imzaladi-vergi-sgk-harc-borcunda-faiz-indirimi-geldi-1100956079.html
Erdoğan imzaladı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanan karara göre, kamuya borcu olanların gecikme faizinde indirim yapıldı. Buna göre, Kamu alacaklarında... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T09:13+0300
2025-11-13T09:13+0300
2025-11-13T09:35+0300
ekonomi̇
sgk
vergi
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
harç
Vergi, harç, SGK borcu bulunanlara ilişkin uygulanan faiz oranında değişikliğe gidildi ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Erdoğan imzaladı: Bugünden itibaren geçerli, borcu olanlar dikkatKamu alacaklarında önemli faiz indirimi gerçekleşti ve karar Resmi Gazete'de yayınlandı.Böylece vergi borcu olanlara her ay uygulanan faiz oranı yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye geriledi. Kamu borcunu taksitlendirmek isteyenler için de faiz geriledi. Böylece kamuya borcu olanların ödeyecekleri gecikme faizi ve taksitlendirme faizi büyük oranda inmiş oldu.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yer alan "gecikme zammı" oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5’den yüzde 3,7’ye (yıllık yüzde 54’ten yüzde 44,4’e) düşürüldü.Kamu borcu taksitlendirme oranı da düştüHazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.Ne zaman başlıyor?Kamuya borcu olan ve meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.
09:13 13.11.2025 (güncellendi: 09:35 13.11.2025)
