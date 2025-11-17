https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/27-ilde-es-zamanli-feto-operasyonu-aralarinda-kamu-calisanlari-da-var--1101052749.html

27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Aralarında kamu çalışanları da var

27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Aralarında kamu çalışanları da var

İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında hala aktif olarak kamuda çalışanların da bulunduğu 71 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 27 ilde sabaha karşı düzenlenen FETÖ operasyonlarında aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 kişinin yakalandığını açıkladı. Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlular yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya şunları belirtti: "Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılarBakan Yerlikaya, operasyonların İstanbul merkezli olmak üzere, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

