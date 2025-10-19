https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/32-sehirde-feto-operasyonu-41-supheli-tutuklandi-1100297768.html
32 şehirde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yurt genelinde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı, 41’i tutuklandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 şehirde eş zamanlı yapılan operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.32 ilde eş zamanlı operasyonOperasyonlar Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van illerinde gerçekleştirildi.Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlularla irtibat kurdukları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları tespit edildi.41 şüpheli tutuklandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 62 şüpheliden 41’inin tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.Yerlikaya, “Terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullanarak operasyonların süreceğini belirtti.
türki̇ye
ankara
tr_TR
