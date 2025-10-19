Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/32-sehirde-feto-operasyonu-41-supheli-tutuklandi-1100297768.html
32 şehirde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı
32 şehirde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
FETÖ'ye yönelik son iki haftada 32 şehirde yeni operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 41'i tutuklandı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T09:48+0300
2025-10-19T09:48+0300
türki̇ye
fetö
türkiye
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100297821_140:0:1226:611_1920x0_80_0_0_1983fc97886e2cfba2f293559bbdec23.png
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yurt genelinde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı, 41’i tutuklandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 şehirde eş zamanlı yapılan operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.32 ilde eş zamanlı operasyonOperasyonlar Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van illerinde gerçekleştirildi.Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlularla irtibat kurdukları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları tespit edildi.41 şüpheli tutuklandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 62 şüpheliden 41’inin tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.Yerlikaya, “Terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullanarak operasyonların süreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/istanbul-merkezli-feto-sorusturmasi-5-doktor-tutuklandi-1099971429.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100297821_276:0:1091:611_1920x0_80_0_0_be7389024f733da3c5f3735c36cc7a9e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fetö operasyonu, fetö 32 il operasyonu, fetö gözaltı, fetö tutuklama, ali yerlikaya açıklaması, fetö operasyonu son dakika, içişleri bakanlığı operasyon, fetö ankesörlü telefon, fetö propagandası, fetö soruşturması, türkiye fetö operasyonu, fetö zanlıları, fetö haber, güncel operasyonlar, fetö tutuklananlar, fetö son durum
fetö operasyonu, fetö 32 il operasyonu, fetö gözaltı, fetö tutuklama, ali yerlikaya açıklaması, fetö operasyonu son dakika, içişleri bakanlığı operasyon, fetö ankesörlü telefon, fetö propagandası, fetö soruşturması, türkiye fetö operasyonu, fetö zanlıları, fetö haber, güncel operasyonlar, fetö tutuklananlar, fetö son durum

32 şehirde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı

09:48 19.10.2025
32 şehirde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı
32 şehirde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
Abone ol
FETÖ'ye yönelik son iki haftada 32 şehirde yeni operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yurt genelinde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı, 41’i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 şehirde eş zamanlı yapılan operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

32 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van illerinde gerçekleştirildi.
Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlularla irtibat kurdukları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları tespit edildi.

41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 62 şüpheliden 41’inin tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.
Yerlikaya, “Terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullanarak operasyonların süreceğini belirtti.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı
7 Ekim, 00:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала