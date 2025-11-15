https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1101025796.html

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşim daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi'nde Yablokovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'ndeki Yablokovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.505 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 24 tank ve diğer zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 138 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.

