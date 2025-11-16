https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/la-nina-ve-stratosferik-ani-isinma-uyarisi-olaganustu-bir-kis-olabilir-1101044746.html

La Nina ve 'Stratosferik Ani Isınma' uyarısı: Olağanüstü bir kış olabilir

La Nina ve 'Stratosferik Ani Isınma' uyarısı: Olağanüstü bir kış olabilir

Sputnik Türkiye

Meteorologlar, 2025-2026 kışının hem ABD’de hem de kuzey yarımkürede ‘olağanüstü ve benzersiz’ atmosferik koşullarla şekillenebileceği konusunda uyarıyor. Hangi ülkeler etkilenecek? Türkiye'de hava durumu nasıl olacak?

2025-11-16T19:27+0300

2025-11-16T19:27+0300

2025-11-16T19:57+0300

yaşam

meteoroloji

kış

la nina

soğuk hava

abd

nasa

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

dünya meteoroloji örgütü

kuzey kutbu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100809564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4973ac532f5684739379d3373c9a5e86.jpg

NASA ve NOAA uzmanları, Kuzey Kutbu üzerindeki kutup girdabında olası bir ‘stratosferik ani ısınma’ ile güçlenen La Nina koşullarının aynı anda etkili olmasının, alışılmış kış düzenlerini bozabileceğini belirtiyor.Soğuk hava erken gelebilirUzmanlara göre ‘stratosferik ani ısınma’ gerçekleşirse, kutup girdabı zayıflayarak soğuk Arktik havayı güneye doğru itebilir. Bu durum özellikle ABD’nin orta ve kuzey kesimlerinde ortalamanın altında sıcaklıklar, yoğun kar yağışları ve tehlikeli kış koşulları oluşturabilir. Etki aralığının aralık başında başlayıp ocak başına kadar sürebileceği değerlendiriliyor.Türkiye için beklenti ne?Avrupa’nın doğusu ve Balkanlar, La Nina yıllarında daha soğuk dalgalara açık oluyor.Türkiye’de de ‘stratosferik ani ısınma’ Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu zaman zaman sert soğuklar ve bölgesel kar yağışlarıyla karşılaşabiliyor.Eğer ani stratosfer ısınması gerçekleşirse, 2023 ve 2021’deki olaylarda olduğu gibi, Avrupa genelinde soğuk hava blokajları yaşanabiliyor.Ne zaman netleşecek?Atmosfer bilimcilerine göre, ani stratosfer ısınmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Kasım sonu ve Aralık başında daha belirgin hale gelecek.La Nina etkisi ne anlama geliyor?La Nina’nın yani Pasifik Okyanusu’nda görülen ‘soğuk evre’nin bu kış güçlenerek etkisini artırması bekleniyor.Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, bu tür iklim eğilimlerinin önemini şu sözlerle özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-tarih-verildi-mini-kis-kis-provasi-yasanacak-1100919247.html

abd

kuzey kutbu

balkanlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava, tahmin, kış, la nina, stratosferik ani ısınma, kış mevsimi, aşırı soğuklar, yağmur, yağış, hava tahminleri, meteoroloji, hava haberleri, son dakika, haberler, hava sıcaklıkları