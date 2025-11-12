Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Tarih verildi, 'mini kış kış provası yaşanacak'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-tarih-verildi-mini-kis-kis-provasi-yasanacak-1100919247.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Kuzeybatı kesimlerinden başlayacak düşüşle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Hafta boyunca yağışlar etkisini sürdürecek, bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre, Ege Bölgesi dışındaki tüm kesimler yağışlı geçecek.İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak.Hafta sonu kar yağışı beklenen iller açıklandıMeteoroloji’nin tahminlerine göre:Uzmanlar, soğumanın ardından yüksek kesimlerde ilk kar örtüsünün oluşabileceğini belirtiyor.'Mini bir kış provası' geliyorMeteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet’e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kasım ayının son haftasında Türkiye genelinde belirgin bir soğuma yaşanabileceğini söyledi. Özdemir, bu durumu “Kutup koridorunun açılıp kapanması” şeklinde tanımlayarak, arktik kökenli soğuk hava kütlelerinin orta enlemlere sarkabileceğini belirtti.“Modeller, kasımın son haftasında özellikle 25-30 Kasım arasında Balkanlar üzerinden soğuk hava akımlarının Türkiye’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derece arasında düşüş yaratabilir.”Dr. Özdemir, sıcaklık düşüşüyle birlikte don ve sis olaylarının artacağını da vurguladı:“Gece saatlerinde don ve sis olayları artabilir. Bunu mini bir kış provası gibi düşünebiliriz. Ciddi bir kar fırtınası beklemiyoruz. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görme olasılığımız çok yüksek.”Uzman isim, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında soğuk hava akımlarının beklenenden daha güçlü gelmesi durumunda yoğun kar yağışlarının da yaşanabileceğini ifade etti:“Kıyı bölgelerde kalıcı kar örtüsü oluşması çok zor. Ancak kısa süreli kar yağışları mümkün.”İstanbul’da kar yağışı ne zaman görülebilir?Dr. Özdemir, İstanbul’da kar yağışı ihtimaline de değindi. Meteoroloji uzmanı, “İstatistiklere göre İstanbul en çok kar yağışını ocak ayının başı ile şubat ayı arasında alıyor. Aralık ayında ise karla karışık yağmur görülebilir" ifadelerini kullandı.Uzman, bu yıl için İstanbul’da kuvvetli kar yağışı beklenmediğini, “Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Ama İstanbul’da yolları kapatan bir kar yağışı beklemiyoruz”sözleriyle dile getirdi.

