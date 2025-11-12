https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-tarih-verildi-mini-kis-kis-provasi-yasanacak-1100919247.html
Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Tarih verildi, 'mini kış kış provası yaşanacak'
Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Tarih verildi, 'mini kış kış provası yaşanacak'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.Hafta boyunca sağanak yağışlar etkili... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T09:57+0300
2025-11-12T09:57+0300
2025-11-12T09:57+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
kar
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8e5a9de5b713c257467ab1b95c4f596.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Kuzeybatı kesimlerinden başlayacak düşüşle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Hafta boyunca yağışlar etkisini sürdürecek, bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre, Ege Bölgesi dışındaki tüm kesimler yağışlı geçecek.İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak.Hafta sonu kar yağışı beklenen iller açıklandıMeteoroloji’nin tahminlerine göre:Uzmanlar, soğumanın ardından yüksek kesimlerde ilk kar örtüsünün oluşabileceğini belirtiyor.'Mini bir kış provası' geliyorMeteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet’e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kasım ayının son haftasında Türkiye genelinde belirgin bir soğuma yaşanabileceğini söyledi. Özdemir, bu durumu “Kutup koridorunun açılıp kapanması” şeklinde tanımlayarak, arktik kökenli soğuk hava kütlelerinin orta enlemlere sarkabileceğini belirtti.“Modeller, kasımın son haftasında özellikle 25-30 Kasım arasında Balkanlar üzerinden soğuk hava akımlarının Türkiye’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derece arasında düşüş yaratabilir.”Dr. Özdemir, sıcaklık düşüşüyle birlikte don ve sis olaylarının artacağını da vurguladı:“Gece saatlerinde don ve sis olayları artabilir. Bunu mini bir kış provası gibi düşünebiliriz. Ciddi bir kar fırtınası beklemiyoruz. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görme olasılığımız çok yüksek.”Uzman isim, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında soğuk hava akımlarının beklenenden daha güçlü gelmesi durumunda yoğun kar yağışlarının da yaşanabileceğini ifade etti:“Kıyı bölgelerde kalıcı kar örtüsü oluşması çok zor. Ancak kısa süreli kar yağışları mümkün.”İstanbul’da kar yağışı ne zaman görülebilir?Dr. Özdemir, İstanbul’da kar yağışı ihtimaline de değindi. Meteoroloji uzmanı, “İstatistiklere göre İstanbul en çok kar yağışını ocak ayının başı ile şubat ayı arasında alıyor. Aralık ayında ise karla karışık yağmur görülebilir" ifadelerini kullandı.Uzman, bu yıl için İstanbul’da kuvvetli kar yağışı beklenmediğini, “Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Ama İstanbul’da yolları kapatan bir kar yağışı beklemiyoruz”sözleriyle dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-ani-su-baskilarina-dikkat-1100912581.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_129025e42b058f136b533e2c92e59ddc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu tahmini, güncel hava durumu, türkiye hava durumu, meteoroloji son dakika, kar yağışı, kar yağışı ne zaman, kar yağışı uyarısı, yağış uyarısı, sağanak yağış, karla karışık yağmur, kar beklenen iller, hafta sonu kar yağışı, kar yağışı tahmini, kar ne zaman yağacak, i̇stanbul kar
meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu tahmini, güncel hava durumu, türkiye hava durumu, meteoroloji son dakika, kar yağışı, kar yağışı ne zaman, kar yağışı uyarısı, yağış uyarısı, sağanak yağış, karla karışık yağmur, kar beklenen iller, hafta sonu kar yağışı, kar yağışı tahmini, kar ne zaman yağacak, i̇stanbul kar
Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Tarih verildi, 'mini kış kış provası yaşanacak'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.Hafta boyunca sağanak yağışlar etkili olurken, hafta sonu bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre kasımın son haftasında Türkiye genelinde mini bir kış provası yaşanabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Kuzeybatı kesimlerinden başlayacak düşüşle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Hafta boyunca yağışlar etkisini sürdürecek, bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.
Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre, Ege Bölgesi dışındaki tüm kesimler yağışlı geçecek.
İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak.
Hafta sonu kar yağışı beklenen iller açıklandı
Meteoroloji’nin tahminlerine göre:
Cuma günü:
Erzurum’da kar yağışı
bekleniyor.
Cumartesi günü: Yozgat, Kayseri, Niğde, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis
ve Hakkari
çevrelerinde kar etkili olacak.
Pazar günü: Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van
ve Hakkari
karla kaplanacak.
Uzmanlar, soğumanın ardından yüksek kesimlerde ilk kar örtüsünün oluşabileceğini belirtiyor.
'Mini bir kış provası' geliyor
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet’e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kasım ayının son haftasında Türkiye genelinde belirgin bir soğuma yaşanabileceğini söyledi. Özdemir, bu durumu “Kutup koridorunun açılıp kapanması” şeklinde tanımlayarak, arktik kökenli soğuk hava kütlelerinin orta enlemlere sarkabileceğini belirtti.
“Modeller, kasımın son haftasında özellikle 25-30 Kasım arasında Balkanlar üzerinden soğuk hava akımlarının Türkiye’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derece arasında düşüş yaratabilir.”
Dr. Özdemir, sıcaklık düşüşüyle birlikte don ve sis olaylarının artacağını da vurguladı:
“Gece saatlerinde don ve sis olayları artabilir. Bunu mini bir kış provası gibi düşünebiliriz. Ciddi bir kar fırtınası beklemiyoruz. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görme olasılığımız çok yüksek.”
Uzman isim, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında soğuk hava akımlarının beklenenden daha güçlü gelmesi durumunda yoğun kar yağışlarının da yaşanabileceğini ifade etti:
“Kıyı bölgelerde kalıcı kar örtüsü oluşması çok zor. Ancak kısa süreli kar yağışları mümkün.”
İstanbul’da kar yağışı ne zaman görülebilir?
Dr. Özdemir, İstanbul’da kar yağışı ihtimaline de değindi. Meteoroloji uzmanı, “İstatistiklere göre İstanbul en çok kar yağışını ocak ayının başı ile şubat ayı arasında alıyor. Aralık ayında ise karla karışık yağmur görülebilir" ifadelerini kullandı.
Uzman, bu yıl için İstanbul’da kuvvetli kar yağışı beklenmediğini, “Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Ama İstanbul’da yolları kapatan bir kar yağışı beklemiyoruz”
sözleriyle dile getirdi.