AB Yunanistan’a 103 milyon euroluk 'göç desteği' vereceğini duyurdu
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla 103 milyon euroluk yeni bir fon tahsis etti.Açıklamayı Avrupa Güvenlik ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner, Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptı.Brunner, “Yunanistan ayrıca Göç ve Sığınma Paktı’nın uygulanmasıyla ilgili ihtiyaçları karşılamak ve kabul koşullarını iyileştirmek için AMIF (İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu) kapsamında 103 milyon euroluk ek fon alacak” dedi.5 milyar euroluk toplam destekKomisyon verilerine göre Avrupa Birliği, 2015’ten bu yana göçle ilgili projeler kapsamında Yunanistan’a 5 milyar eurodan fazla destek sağladı.Bu destekler; mülteci kamplarının modernizasyonu, sınır güvenliği, iltica prosedürleri ve insani yardımların koordinasyonu gibi alanlarda kullanılıyor.
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla 103 milyon euroluk yeni bir fon tahsis etti.
Açıklamayı Avrupa Güvenlik ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner
, Avrupa Parlamentosu’nda
milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptı.
Brunner, “Yunanistan ayrıca Göç ve Sığınma Paktı’nın uygulanmasıyla ilgili ihtiyaçları karşılamak ve kabul koşullarını iyileştirmek için AMIF (İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu) kapsamında 103 milyon euroluk ek fon alacak” dedi.
5 milyar euroluk toplam destek
Komisyon verilerine göre Avrupa Birliği
, 2015’ten bu yana göçle ilgili projeler kapsamında Yunanistan’a 5 milyar
eurodan fazla destek
sağladı.
Bu destekler; mülteci kamplarının modernizasyonu, sınır güvenliği, iltica prosedürleri ve insani yardımların koordinasyonu gibi alanlarda kullanılıyor.