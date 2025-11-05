https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ab-yunanistana-103-milyon-euroluk-goc-destegi-verecegini-duyurdu-1100760066.html

AB Yunanistan’a 103 milyon euroluk 'göç desteği' vereceğini duyurdu

Avrupa Komisyonu, göçmenleri desteklemek ve sığınma koşullarını iyileştirmek amacıyla Yunanistan'a 103 milyon euroluk ek kaynak sağlayacak.

Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla 103 milyon euroluk yeni bir fon tahsis etti.Açıklamayı Avrupa Güvenlik ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner, Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptı.Brunner, “Yunanistan ayrıca Göç ve Sığınma Paktı’nın uygulanmasıyla ilgili ihtiyaçları karşılamak ve kabul koşullarını iyileştirmek için AMIF (İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu) kapsamında 103 milyon euroluk ek fon alacak” dedi.5 milyar euroluk toplam destekKomisyon verilerine göre Avrupa Birliği, 2015’ten bu yana göçle ilgili projeler kapsamında Yunanistan’a 5 milyar eurodan fazla destek sağladı.Bu destekler; mülteci kamplarının modernizasyonu, sınır güvenliği, iltica prosedürleri ve insani yardımların koordinasyonu gibi alanlarda kullanılıyor.

