ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi
AB Yunanistan'a 103 milyon euroluk 'göç desteği' vereceğini duyurdu
AB Yunanistan’a 103 milyon euroluk 'göç desteği' vereceğini duyurdu
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla 103 milyon euroluk yeni bir fon tahsis etti.Açıklamayı Avrupa Güvenlik ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner, Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptı.Brunner, “Yunanistan ayrıca Göç ve Sığınma Paktı’nın uygulanmasıyla ilgili ihtiyaçları karşılamak ve kabul koşullarını iyileştirmek için AMIF (İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu) kapsamında 103 milyon euroluk ek fon alacak” dedi.5 milyar euroluk toplam destekKomisyon verilerine göre Avrupa Birliği, 2015’ten bu yana göçle ilgili projeler kapsamında Yunanistan’a 5 milyar eurodan fazla destek sağladı.Bu destekler; mülteci kamplarının modernizasyonu, sınır güvenliği, iltica prosedürleri ve insani yardımların koordinasyonu gibi alanlarda kullanılıyor.
16:02 05.11.2025
Avrupa Komisyonu, göçmenleri desteklemek ve sığınma koşullarını iyileştirmek amacıyla Yunanistan’a 103 milyon euroluk ek kaynak sağlayacak. Komisyon Üyesi Magnus Brunner, bu fonun Göç ve Sığınma Paktı çerçevesinde kullanılacağını belirtti. AB, 2015’ten bu yana Atina’ya 5 milyar euroluk fazla destek aktardı.
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla 103 milyon euroluk yeni bir fon tahsis etti.
Açıklamayı Avrupa Güvenlik ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner, Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptı.
Brunner, “Yunanistan ayrıca Göç ve Sığınma Paktı’nın uygulanmasıyla ilgili ihtiyaçları karşılamak ve kabul koşullarını iyileştirmek için AMIF (İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu) kapsamında 103 milyon euroluk ek fon alacak” dedi.

5 milyar euroluk toplam destek

Komisyon verilerine göre Avrupa Birliği, 2015’ten bu yana göçle ilgili projeler kapsamında Yunanistan’a 5 milyar eurodan fazla destek sağladı.
Bu destekler; mülteci kamplarının modernizasyonu, sınır güvenliği, iltica prosedürleri ve insani yardımların koordinasyonu gibi alanlarda kullanılıyor.
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Helsinki’de: Schengen vizesi için açıklama geldi
14:36
