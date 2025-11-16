https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/claudia-firtinasi-avrupayi-vurdu-portekizde-3-kisi-hayatini-kaybetti-ingiltere-ve-galler-sular-1101038493.html

Claudia Fırtınası Avrupa’yı vurdu: Portekiz’de 3 kişi hayatını kaybetti, İngiltere ve Galler sular altında

Claudia Fırtınası Avrupa’yı vurdu: Portekiz’de 3 kişi hayatını kaybetti, İngiltere ve Galler sular altında

Claudia Fırtınası Portekiz’de can kaybına yol açtı, İngiltere ve Galler’de ise nehirler taştı, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Uzmanlar, bazı... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

Portekiz’de fırtına, özellikle ülkenin güneyini ve kuzeyini ardı ardına etkiledi. Fırtına sebebiyle 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Albufeira’daki bir kamp alanına çarpan hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Yetkililer, bir ağacın devrilmesi sonucu 85 yaşındaki bir Britanyalı kadının hayatını kaybettiğini, en az bir kişinin ağır yaralandığını ve 20 kişinin hafif yaralandığını aktardı. Meteorolog Paula Leitao, olayın kesin şekilde bir hortum olduğunu söyledi. Ülkenin kuzeyinde ise Santa Maria da Feira ve Vila do Conde’de yoğun yağış nedeniyle sokakları su bastı, bir aile evsiz kaldı. Birçok bölge turuncu ve sarı uyarı seviyesine alınırken, sivil koruma ekipleri teyakkuzda bekletiliyor.Galler ve İngiltere sel altında Fırtınanın etkisi Britanya’da da hissedildi. Galler’in Monmouth kasabasında nehir taşınca evler hızla su altında kaldı. Kurtarma ekipleri çok sayıda kişiyi sabah saatlerinde evlerinden tahliye etti. Havadan çekilen görüntülerde kasaba merkezinin çamurlu sulara gömüldüğü görüldü. Gece boyunca güneydoğu Galler’e 12 santimetreye yakın yağış düştüğü bildirildi. İngiltere’nin bazı bölgelerinde sel uyarısı devam ederken, demir yolu hatları su baskını ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı. Soğuk hava kapıda Fırtınanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte İngiltere’de sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Servisi, önümüzdeki hafta bazı bölgelerde sıfırın altında 7°C’ye kadar düşüş olabileceğini aktardı.

