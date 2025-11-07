https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/tayfun-kalmaegi-filipinler-ve-vietnamda-en-az-193-kisi-hayatini-kaybetti-firtina-kambocyaya-1100810391.html
Tayfun Kalmaegi: Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişi hayatını kaybetti, fırtına Kamboçya'ya ilerliyor
Tayfun Kalmaegi: Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişi hayatını kaybetti, fırtına Kamboçya'ya ilerliyor
Filipinler ve Vietnam'da büyük yıkıma yol açan Kalmaegi Tayfunu, yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. 150 kilometreye yaklaşan rüzgar hızıyla bölgeyi vuran... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
09:48 07.11.2025
Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, fırtınanın ardından kayıpların artmasından endişe ederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Filipinler’de can kaybının 188’e yükseldiği, 135 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Ülke genelinde “felaket durumu” ilan eden hükümet, yeni bir tayfunun Pasifik Okyanusu üzerinde oluşmakta olduğunu da duyurdu. Kalmaegi, ülkenin orta kesiminde bulunan Cebu Adası’nda bir ayda düşmesi beklenen yağışı yalnızca 24 saatte bırakarak sel ve toprak kaymalarına yol açtı.
Vietnam ordusu 260 bin personelle sahada
Vietnam’da ise tayfunun etkisiyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Rüzgar hızının saatte 149 kilometreye ulaştığı ülkede binlerce evin çatısı uçtu, yollar trafiğe kapandı. Vietnam hükümeti, 260 binden fazla asker ve 6 binden fazla aracı kurtarma çalışmalarına dahil etti. Başbakan Pham Minh Chinh, “Hiç kimse aç ya da soğukta kalmamalı. İzole bölgelere hızla ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.
Tayfunun, Vietnam’ın Gia Lai ve Dak Lak bölgelerinde büyük hasara neden olmasının ardından batıya, Kamboçya ve Laos’a doğru hareket ettiği bildirildi. Uzmanlar, özellikle alçak bölgelerde sel ve heyelan riskinin devam ettiğini vurguladı. Kalmaegi’nin etkili olduğu bölgelerde temizlik ve yardım çalışmaları sürerken, bölge ülkeleri yeni tayfun tehdidine karşı alarma geçti.