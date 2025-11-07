https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/tayfun-kalmaegi-filipinler-ve-vietnamda-en-az-193-kisi-hayatini-kaybetti-firtina-kambocyaya-1100810391.html

Tayfun Kalmaegi: Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişi hayatını kaybetti, fırtına Kamboçya'ya ilerliyor

Tayfun Kalmaegi: Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişi hayatını kaybetti, fırtına Kamboçya'ya ilerliyor

Sputnik Türkiye

Filipinler ve Vietnam'da büyük yıkıma yol açan Kalmaegi Tayfunu, yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. 150 kilometreye yaklaşan rüzgar hızıyla bölgeyi vuran... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T09:48+0300

2025-11-07T09:48+0300

2025-11-07T09:52+0300

dünya

asya & pasifik

vietnam

filipinler

kamboçya

laos

kalmaegi tayfunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100726683_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cf6c8f45ba3fbcd608a24a553ad63b73.jpg

Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler ve Vietnam'da en az 193 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, fırtınanın ardından kayıpların artmasından endişe ederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.Filipinler’de can kaybının 188’e yükseldiği, 135 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Ülke genelinde “felaket durumu” ilan eden hükümet, yeni bir tayfunun Pasifik Okyanusu üzerinde oluşmakta olduğunu da duyurdu. Kalmaegi, ülkenin orta kesiminde bulunan Cebu Adası’nda bir ayda düşmesi beklenen yağışı yalnızca 24 saatte bırakarak sel ve toprak kaymalarına yol açtı.Vietnam ordusu 260 bin personelle sahadaVietnam’da ise tayfunun etkisiyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Rüzgar hızının saatte 149 kilometreye ulaştığı ülkede binlerce evin çatısı uçtu, yollar trafiğe kapandı. Vietnam hükümeti, 260 binden fazla asker ve 6 binden fazla aracı kurtarma çalışmalarına dahil etti. Başbakan Pham Minh Chinh, “Hiç kimse aç ya da soğukta kalmamalı. İzole bölgelere hızla ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.Kamboçya ve Laos alarmdaTayfunun, Vietnam’ın Gia Lai ve Dak Lak bölgelerinde büyük hasara neden olmasının ardından batıya, Kamboçya ve Laos’a doğru hareket ettiği bildirildi. Uzmanlar, özellikle alçak bölgelerde sel ve heyelan riskinin devam ettiğini vurguladı. Kalmaegi’nin etkili olduğu bölgelerde temizlik ve yardım çalışmaları sürerken, bölge ülkeleri yeni tayfun tehdidine karşı alarma geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/filipinlerdeki-kalmaegi-tayfununda-can-kaybi-114e-yukseldi-1100781918.html

vietnam

filipinler

kamboçya

kalmaegi tayfunu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayfun kalmaegi, filipinler tayfunu, vietnam fırtına, kamboçya sel, laos tayfun, güneydoğu asya felaketi, filipinler ölü sayısı, vietnam hava durumu, asya tropik fırtına, kalmaegi tayfunu