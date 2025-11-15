https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/szijjarto-brukselin-ukraynayi-abye-alma-israri-ukrayna-mafyasini-ve-savasi-ithal-etmek-anlamina-1101032460.html
Szijjarto: Brüksel’in Ukrayna’yı AB’ye alma ısrarı ‘Ukrayna mafyasını ve savaşı ithal etmek’ anlamına geliyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’in Ukrayna’yı mümkün olan en kısa sürede Avrupa Birliği’ne (AB) katmak istediğini belirterek, bu yaklaşımın AB için ciddi güvenlik ve ekonomik riskler barındırdığını savundu.Györ kentinde düzenlenen hükümet yanlısı mitingde konuşan Szijjarto, “Brüksel, Ukrayna’yı hızla AB’ye dahil etmek istiyor. Bu, savaşın, Ukrayna mafyasının ve düşük kaliteli Ukrayna tahılının Birliğe ithal edilmesi anlamına gelir” dedi.Szijjarto, ülkesini bu politikalardan “yalnızca ulusal hükümetin ve Başbakan Viktor Orban’ın” koruyabileceğini vurgulayarak, Macar yönetiminin Brüksel’in çocuklara yönelik LGBT propaganda girişimlerine ve göçmen kabulü dayatmalarına karşı durduğunu ifade etti.Hem Brüksel hem de Kiev’in, Macaristan’da muhalefetin iktidara gelmesini istediğini dile getiren Szijjarto, bunun Ukrayna’nın AB üyeliğinin onaylanması için gerekli görüldüğünü belirterek, “Dün Ukrayna’nın büyükelçisi çok net bir şekilde iktidar değişimi istediklerini ifade etti. Bizi savaşa sürüklemek, göçmenleri ülkemize getirmek ve cinsiyet ideolojisini yaymak istiyorlar” diye konuştu.
