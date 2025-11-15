https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/macaristan-lideri-orban-zaman-rusya-lehine-isliyor-diyerek-konustu-ukrayna-egemenligini-kaybetti-1101031987.html

Macaristan lideri Orban, 'zaman Rusya lehine işliyor' diyerek konuştu: 'Ukrayna, egemenliğini kaybetti'

Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, zamanında hala Rusya'dan yana işlediğini belirterek Ukraya'nın egemenliğini kaybettiğini ve bu sebepten Kiev'in... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından ülkenin kuzeybatısındaki Győr kentinde düzenlenen bir savaş karşıtı mitingde yaptığı konuşmada, zamanın hala Rusya'nın lehine işlediğini belirterek, Ukrayna çatışmasının taraflarının şimdilik askeri eylemleri durdurmak istemediğini ancak Ukrayna’nın bağımsız olmadığını ve Batı ülkelerine bağımlı olduğunu dikkate alındığında Kiev'i ateşkese yönlendirmenin daha kolay olacağını vurguladı.Orban, diğer ülkelerin Ukrayna ile Rusya’yı barış yapmaya ikna etmek için çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ukrayna söz konusu olduğunda bu daha kolay, çünkü o artık egemen bir ülke olmaktan çıktı” dedi. Geçen yaz Vladimir Zelenskiy ile iki saat geçirdiğini belirten Orban, “Dost ve komşu bir ülkenin lideri olarak ona zamanın onların lehine işlemediğini anlatmak istedim. Savaş ne kadar uzarsa, o kadar çok kaybediyorlar" cümlesini kaydetti.Orban, Zelenskiy’i içinde bulunduğu durumun dezavantajlı olduğuna ikna etmeyi başaramadığını da hatırlattı.

