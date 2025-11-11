https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyemeye-devam-ediyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1100891685.html
Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T12:58+0300
2025-11-11T12:58+0300
2025-11-11T12:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novouspenovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.255’in üzerinde asker, ayrıca biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri 69 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kremlin-rusyada-nukleer-denemelerin-etkinligini-belirleme-calismalarinin-devam-ediyor-1100890333.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_af30d342a5d64c53f1b0d973a524d0aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novouspenovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.255’in üzerinde asker, ayrıca biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri 69 uçak tipi İHA engelledi.