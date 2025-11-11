https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyemeye-devam-ediyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1100891685.html

Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novouspenovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.255’in üzerinde asker, ayrıca biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri 69 uçak tipi İHA engelledi.

