Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyemeye-devam-ediyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1100891685.html
Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T12:58+0300
2025-11-11T12:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novouspenovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.255’in üzerinde asker, ayrıca biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri 69 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kremlin-rusyada-nukleer-denemelerin-etkinligini-belirleme-calismalarinin-devam-ediyor-1100890333.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_af30d342a5d64c53f1b0d973a524d0aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha düşmandan temizlendi

12:58 11.11.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novouspenovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.255’in üzerinde asker, ayrıca biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri 69 uçak tipi İHA engelledi.
Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
DÜNYA
Kremlin: Rusya'da nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ediyor
12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала