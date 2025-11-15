https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-ukraynadaki-krizi-tirmandirmaya-yonelik-adimlarini-1101031098.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB’nin Ukrayna'daki krizi tırmandırmaya yönelik adımlarını engelleyeceğiz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto, Brüksel'in Avrupa'yı savaşa doğru itmeye devam etmesi halinde Budapeşte'nin AB'nin kararlarına... 15.11.2025

Macaristan’da düzenlenen bir savaş karşıtı mitingde konuşan Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki silahlı çatışmayı tırmandırmaya veya Avrupa ülkelerini bu çatışmaya dahil etmeye yönelik herhangi bir kararını engellemeyi amaçladıklarını dile getirdi.Szijjarto yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Macaristan'ı ve Macar halkını savaştan korumalarını gerektiğini altını çizen Szijjarto, Macaristan'ın ve Macar halkının savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-petrol-tedarikine-iliskin-abdden-suresiz-bir-yaptirim-1100836607.html

