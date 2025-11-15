Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-ukraynadaki-krizi-tirmandirmaya-yonelik-adimlarini-1101031098.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB’nin Ukrayna'daki krizi tırmandırmaya yönelik adımlarını engelleyeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB’nin Ukrayna'daki krizi tırmandırmaya yönelik adımlarını engelleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto, Brüksel'in Avrupa'yı savaşa doğru itmeye devam etmesi halinde Budapeşte'nin AB’nin kararlarına... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T16:45+0300
2025-11-15T16:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
macaristan
ukrayna
peter szijjarto
budapeşte
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg
Macaristan’da düzenlenen bir savaş karşıtı mitingde konuşan Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki silahlı çatışmayı tırmandırmaya veya Avrupa ülkelerini bu çatışmaya dahil etmeye yönelik herhangi bir kararını engellemeyi amaçladıklarını dile getirdi.Szijjarto yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Macaristan'ı ve Macar halkını savaştan korumalarını gerektiğini altını çizen Szijjarto, Macaristan'ın ve Macar halkının savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-petrol-tedarikine-iliskin-abdden-suresiz-bir-yaptirim-1100836607.html
macaristan
ukrayna
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2b37ad33b710f70c6d4fcbb9f1d754bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, macaristan, ukrayna, peter szijjarto, budapeşte, ab, avrupa birliği
avrupa, macaristan, ukrayna, peter szijjarto, budapeşte, ab, avrupa birliği

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB’nin Ukrayna'daki krizi tırmandırmaya yönelik adımlarını engelleyeceğiz

16:45 15.11.2025
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Aleksey Daniçev
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto, Brüksel'in Avrupa'yı savaşa doğru itmeye devam etmesi halinde Budapeşte'nin AB’nin kararlarına karşı veto hakkını kullanacağını dile getirdi.
Macaristan’da düzenlenen bir savaş karşıtı mitingde konuşan Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki silahlı çatışmayı tırmandırmaya veya Avrupa ülkelerini bu çatışmaya dahil etmeye yönelik herhangi bir kararını engellemeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Szijjarto yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Eğer Brüksel bizi savaşa doğru itmeye kalkarsa, diğer 26 AB üyesi ülkenin hepsine karşı tek başımıza kalmak zorunda kalsak bile, kararlarına karşı veto hakkımızı kullanacağız.
Macaristan'ı ve Macar halkını savaştan korumalarını gerektiğini altını çizen Szijjarto, Macaristan'ın ve Macar halkının savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
POLİTİKA
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus petrol tedarikine ilişkin ABD'den süresiz bir yaptırım muafiyeti aldık
8 Kasım, 20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала