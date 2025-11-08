https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-petrol-tedarikine-iliskin-abdden-suresiz-bir-yaptirim-1100836607.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus petrol tedarikine ilişkin ABD'den süresiz bir yaptırım muafiyeti aldık

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus petrol tedarikine ilişkin ABD'den süresiz bir yaptırım muafiyeti aldık

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto ülkesinin Rusya'dan petrol tedarikine ilişkin ABD yaptırımlarından muafiyetinin süresiz... 08.11.2025

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Batı medyasının 'bu tür istisnaların yalnızca bir yıllığına tanındığı' yönündeki iddialarını yalanlayarak Macaristan’a Rusya’dan petrol ve gaz ithalatı konusunda tanınan ABD yaptırımlarından muafiyetin süresiz olduğunu açıkladı.“Macaristan süresiz bir yaptırım muafiyeti aldı” diyen Szijjarto, Başbakan Viktor Orban ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Kasım’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmede bu konuda anlaşmaya vardıklarını hatırlattı.Washington’dan Budapeşte’ye dönüş yolunda uçağın içinde Macar gazetecilere yaptığı açıklamada Szijjarto, “Bunun aksini iddia edenler müzakerelere katılmadı. Oysa orada bulunanlara sormak çok daha kolay" dedi.7 Kasım akşamı yapılan basın toplantısında Başbakan Orban, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD’nin Macaristan’a Drujba Petrol Boru Hattı ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden yapılacak enerji sevkiyatlarını engelleyebilecek türdeki yaptırımlardan süresiz bir muafiyet tanıyacağını duyurmuştu. Orban, Macaristan’ın şu aşamada Rus enerji kaynakları olmadan yapamayacağını ve bu nedenle böyle bir kararın gerekli olduğuna ABD liderini ikna ettiğini belirtmişti.Washington ziyaretinde Orban’a eşlik eden Szijjarto, aynı basın toplantısında 2024 yılı içinde TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Macaristan’a 8.5 milyar metreküp gaz, Drujba Petrol Boru Hattı üzerinden ise 5 milyon ton petrol sevk edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl da yaklaşık aynı miktarda tedarik bekleniyor" demişti.

