Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-petrol-tedarikine-iliskin-abdden-suresiz-bir-yaptirim-1100836607.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus petrol tedarikine ilişkin ABD'den süresiz bir yaptırım muafiyeti aldık
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus petrol tedarikine ilişkin ABD'den süresiz bir yaptırım muafiyeti aldık
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto ülkesinin Rusya'dan petrol tedarikine ilişkin ABD yaptırımlarından muafiyetinin süresiz... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T20:40+0300
2025-11-08T20:40+0300
poli̇ti̇ka
abd
macaristan
batı
donald trump
peter szijjarto
rus petrolü
viktor orban
rusya
drujba petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555159_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_7c5f1411e1819de283b6fba854229371.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Batı medyasının 'bu tür istisnaların yalnızca bir yıllığına tanındığı' yönündeki iddialarını yalanlayarak Macaristan’a Rusya’dan petrol ve gaz ithalatı konusunda tanınan ABD yaptırımlarından muafiyetin süresiz olduğunu açıkladı.“Macaristan süresiz bir yaptırım muafiyeti aldı” diyen Szijjarto, Başbakan Viktor Orban ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Kasım’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmede bu konuda anlaşmaya vardıklarını hatırlattı.Washington’dan Budapeşte’ye dönüş yolunda uçağın içinde Macar gazetecilere yaptığı açıklamada Szijjarto, “Bunun aksini iddia edenler müzakerelere katılmadı. Oysa orada bulunanlara sormak çok daha kolay" dedi.7 Kasım akşamı yapılan basın toplantısında Başbakan Orban, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD’nin Macaristan’a Drujba Petrol Boru Hattı ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden yapılacak enerji sevkiyatlarını engelleyebilecek türdeki yaptırımlardan süresiz bir muafiyet tanıyacağını duyurmuştu. Orban, Macaristan’ın şu aşamada Rus enerji kaynakları olmadan yapamayacağını ve bu nedenle böyle bir kararın gerekli olduğuna ABD liderini ikna ettiğini belirtmişti.Washington ziyaretinde Orban’a eşlik eden Szijjarto, aynı basın toplantısında 2024 yılı içinde TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Macaristan’a 8.5 milyar metreküp gaz, Drujba Petrol Boru Hattı üzerinden ise 5 milyon ton petrol sevk edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl da yaklaşık aynı miktarda tedarik bekleniyor" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/fico-slovakya-abnin-rus-varliklarini-ukrayna-icin-kullanma-planina-destek-vermeyecek-1100834577.html
macaristan
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555159_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_be28975bf4b8125ea97f6780f455d618.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, macaristan, batı, donald trump, peter szijjarto, rus petrolü, viktor orban, rusya, drujba petrol boru hattı, türkakım doğalgaz boru hattı, türkakım
abd, macaristan, batı, donald trump, peter szijjarto, rus petrolü, viktor orban, rusya, drujba petrol boru hattı, türkakım doğalgaz boru hattı, türkakım

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus petrol tedarikine ilişkin ABD'den süresiz bir yaptırım muafiyeti aldık

20:40 08.11.2025
© Sputnik / Кирилл ЗыковMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto ülkesinin Rusya'dan petrol tedarikine ilişkin ABD yaptırımlarından muafiyetinin süresiz olduğunu dile getirdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Batı medyasının 'bu tür istisnaların yalnızca bir yıllığına tanındığı' yönündeki iddialarını yalanlayarak Macaristan’a Rusya’dan petrol ve gaz ithalatı konusunda tanınan ABD yaptırımlarından muafiyetin süresiz olduğunu açıkladı.
Macaristan süresiz bir yaptırım muafiyeti aldı” diyen Szijjarto, Başbakan Viktor Orban ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Kasım’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmede bu konuda anlaşmaya vardıklarını hatırlattı.
Washington’dan Budapeşte’ye dönüş yolunda uçağın içinde Macar gazetecilere yaptığı açıklamada Szijjarto, “Bunun aksini iddia edenler müzakerelere katılmadı. Oysa orada bulunanlara sormak çok daha kolay" dedi.
7 Kasım akşamı yapılan basın toplantısında Başbakan Orban, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD’nin Macaristan’a Drujba Petrol Boru Hattı ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden yapılacak enerji sevkiyatlarını engelleyebilecek türdeki yaptırımlardan süresiz bir muafiyet tanıyacağını duyurmuştu. Orban, Macaristan’ın şu aşamada Rus enerji kaynakları olmadan yapamayacağını ve bu nedenle böyle bir kararın gerekli olduğuna ABD liderini ikna ettiğini belirtmişti.
Washington ziyaretinde Orban’a eşlik eden Szijjarto, aynı basın toplantısında 2024 yılı içinde TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Macaristan’a 8.5 milyar metreküp gaz, Drujba Petrol Boru Hattı üzerinden ise 5 milyon ton petrol sevk edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl da yaklaşık aynı miktarda tedarik bekleniyor" demişti.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
DÜNYA
Fico: Slovakya, AB’nin Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planına destek vermeyecek
16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала