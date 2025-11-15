https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/fenerbahcenin-yildizi-milli-macta-sakatlandi-sahada-13-dakika-kalabildi-1101020938.html

Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı: Sahada 13 dakika kalabildi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya, sahasında Hollanda'yla karşı karşıya geldi. PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanan mücadelede milli... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya, Hollanda’yı ağırladı.Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, maçın henüz 13. dakikasında sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Teknik heyet, yıldız oyuncunun yerine Kapustka’yı sahaya sürdü.Polonya, sakatlık şokuna rağmen ilk yarıda üstünlüğü eline aldı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Kaminski’nin kaydettiği golle devre arasına 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarının başlarında kırmızı beyazlı ekip kalesinde golü gördü.

