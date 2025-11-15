Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı: Sahada 13 dakika kalabildi
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı: Sahada 13 dakika kalabildi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 9. haftasında Polonya, sahasında Hollanda'yla karşı karşıya geldi.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya, Hollanda’yı ağırladı.Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, maçın henüz 13. dakikasında sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Teknik heyet, yıldız oyuncunun yerine Kapustka’yı sahaya sürdü.Polonya, sakatlık şokuna rağmen ilk yarıda üstünlüğü eline aldı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Kaminski’nin kaydettiği golle devre arasına 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarının başlarında kırmızı beyazlı ekip kalesinde golü gördü.
fenerbahçe, polonya, hollanda, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı: Sahada 13 dakika kalabildi

00:33 15.11.2025
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya, sahasında Hollanda'yla karşı karşıya geldi. PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanan mücadelede milli futbolcu Sebastian Szymanski, büyük bir talihsizlik yaşadı.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya, Hollanda’yı ağırladı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, maçın henüz 13. dakikasında sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Teknik heyet, yıldız oyuncunun yerine Kapustka’yı sahaya sürdü.
Polonya, sakatlık şokuna rağmen ilk yarıda üstünlüğü eline aldı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Kaminski’nin kaydettiği golle devre arasına 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarının başlarında kırmızı beyazlı ekip kalesinde golü gördü.
