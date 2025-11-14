https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dunya-kupasi-elemeleri-turkiye-bulgaristan-maci-hangi-kanalda--1100995716.html

A Milli Futbol Takımı tarihindeki 646'ncı maça çıkıyor: Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı tarihindeki 646'ncı maça çıkıyor: Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.Türkiye milli takımı, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.Türkiye bulgaristan maçı hangi kanalda?Dunya kupası elemeleri kapsamında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.Grubun diğer maçında yarın aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecekABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.Milli takımın aday kadrosuA Milli Takım'ın milli maç aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)Bulgaristan'ın aday kadrosuTeknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen Bulgaristan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

