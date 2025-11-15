https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bocek-ailesini-ne-oldurdu-on-otopsi-raporu-cikti-1101023422.html

Böcek ailesini ne öldürdü? Ön otopsi raporu çıktı

İstanbul Fatih’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden 3 kişinin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. Anne ve iki çocuğun... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitiren 6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem Böcek'in otopsi işlemleri tamamlandı.Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan ön incelemede, anne ve çocuklarda ölüme neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. Çocukların mide duvarında kızarıklık ve yer yer kanama, annenin ise mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama tespit edildi.Ölüm nedenleri henüz net değilÖn otopsi sonuçlarına göre, aile fertlerinin ölümüne ilişkin net bir kanaate henüz varılamadı.Anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındı. Bu örneklerin detaylı incelemesi sonucunda kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği ifade edildi.Öte yandan baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Aile ne yemişti?Polis ekiplerinin çalışmasına göre aile, İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye yemiş, ardından bir restoranda yemek tüketmişti. Soruşturma kapsamında 11 Kasım sabahı konakladıkları otelden ayrılan ailenin 14.20 civarında Ortaköy'deki seyyar midye tezgahında midye yedikleri, 14.40 sıralarında yakın noktadaki G.M.T. isimli yiyecek işletmesine geçtikleri, anne ve kızının çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri, ailenin 15.17 civarında buradan çıktıkları, 18.30 sularında Fatih'teki H.S.B. isimli işletmeden lokum alıp akşam saatlerinde otele döndükleri belirlendi.Ailede aynı gece başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle 12 Kasım’da hastaneye başvurulmuş, tedavinin ardından otele dönen aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti.Restoran mühürlendi, 4 kişi gözaltındaOlay sonrası ailenin yemek yediği restoran Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Midyeci ve kokoreççinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Sağlık Müdürlüğü ise olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

