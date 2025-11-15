https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/abd-karayiplerde-bir-tekneyi-daha-vurdu-4-olu-1101028600.html
ABD, Karayipler’de bir tekneyi daha vurdu: 4 ölü
ABD, Karayipler’de bir tekneyi daha vurdu: 4 ölü
15.11.2025
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlediğini ve teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü açıkladı.SOUTHCOM, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, teknedeki saldırının anını gösteren görüntüleri paylaştı. Açıklamada, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği ve teknenin ABD tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi. Operasyonun uluslararası sularda düzenlendiği kaydedildi.Maduro: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?Öte yandan Venezüella lideri Nicolas Maduro, Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısında ABD halkına seslendi. ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, “Güney Amerika’da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı. ABD’nin Gazze’de yaşananları Venezüella’da da tekrarlayabileceği uyarısında bulunan Maduro şu sözleri söyledi:Maduro, ABD’nin yalnızca Venezüella’yı hedef almadığını savunarak, Washington yönetiminin tüm Latin Amerika’ya ve insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, geçmişteki ABD işgallerini hatırlatarak, “Yeni bir Afganistan mı? Yeni bir Vietnam mı? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz?” diye sordu.Trump kararnameyi imzalamıştıABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı yerinde mücadele amacıyla ordunun etkin kullanımını artıran bir kararname imzalamıştı. Ağustos sonunda ABD, Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, Hegseth de ordunun Venezüella’da operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı.
14:21 15.11.2025 (güncellendi: 14:28 15.11.2025)
