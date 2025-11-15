https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/venezuellali-milletvekili-diaz-abdnin-hedefi-iktidari-degistirmek-ve-kaynaklara-el-koymak-1101022624.html
Venezüellalı milletvekili Diaz: ABD’nin hedefi iktidarı değiştirmek ve kaynaklara el koymak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
Venezüella Ulusal Meclisi’ndeki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) grup başkanı Tania Valentina Diaz, ABD’nin Venezüella’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve esas hedefinin uyuşturucu kartelleriyle mücadele değil, ülkede iktidarı değiştirmek ve Venezüella’nın maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu söyledi.Diaz, Karayipler bölgesindeki duruma ilişkin bir soru üzerine “Şu anda ABD’den gelen açık bir tehdit yaşıyoruz, buna ‘hibrit savaş’ demek mümkündür” ifadelerini kullandı.Milletvekili, Venezüella kıyıları çevresindeki gerilimin yalnızca askeri yöntemlerle yürütülen bir çatışma olmadığını belirtti:Daha önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre’de uyuşturucu terörizmine karşı 'Güney Mızrağı' adlı yeni bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Ekim ayı sonunda ise Hegseth, Gerald Ford uçak gemisi grubunun ABD’nin Güney Komutanlığı emrine, Orta ve Güney Amerika bölgesine gönderilmesi talimatını vermişti.14 Kasım’da Krasnodar Krayı’nda ‘Sirius’ federal bölgesinde, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev başkanlığında, modern neokolonyalizm uygulamalarına karşı mücadeleyi destekleyen ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ forumunun daimi komitesinin ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğin katılımcıları, seçim süreçlerine yönelik neokolonyal müdahalelere karşı alınacak tedbirleri tartıştı.
Diaz, Karayipler bölgesindeki duruma ilişkin bir soru üzerine “Şu anda ABD’den gelen açık bir tehdit yaşıyoruz, buna ‘hibrit savaş’ demek mümkündür” ifadelerini kullandı.
Milletvekili, Venezüella kıyıları çevresindeki gerilimin yalnızca askeri yöntemlerle yürütülen bir çatışma olmadığını belirtti:
“Bu bir anlatı savaşıdır, bir propaganda savaşıdır, insanların zihinleri ve kalpleri için yürütülen bir mücadeledir. Ve doğal olarak tüm bunların esas amacı, ilk olarak Venezüella’da iktidarın değiştirilmesidir. Bunu çok net biliyoruz ve buna karşı duruyoruz. Ayrıca, ABD’nin bir diğer temel hedefi doğal maden kaynaklarımızı ele geçirmektir. ABD’nin asıl amacı budur, bunun narkokartellerle hiçbir ilgisi yoktur”
Daha önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre’de uyuşturucu terörizmine karşı 'Güney Mızrağı' adlı yeni bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Ekim ayı sonunda ise Hegseth, Gerald Ford uçak gemisi grubunun ABD’nin Güney Komutanlığı emrine, Orta ve Güney Amerika bölgesine gönderilmesi talimatını vermişti.
14 Kasım’da Krasnodar Krayı’nda ‘Sirius’ federal bölgesinde, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev başkanlığında, modern neokolonyalizm uygulamalarına karşı mücadeleyi destekleyen ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ forumunun daimi komitesinin ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğin katılımcıları, seçim süreçlerine yönelik neokolonyal müdahalelere karşı alınacak tedbirleri tartıştı.