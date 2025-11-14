https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/orbandan-abye-dava-resti-rus-gazi-karari-macaristanin-egemenligine-mudahale-demek-1101002361.html
Orban'dan AB'ye dava resti: 'Rus gazı kararı, Macaristan'ın egemenliğine müdahale demek'
Orban’dan AB’ye dava resti: 'Rus gazı kararı, Macaristan’ın egemenliğine müdahale demek'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rus gazı tedarikine ilişkin kısıtlayıcı kararlarına karşı AB'yi dava etmeye hazırlandıklarını açıkladı... 14.11.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel’in Rus gazı ile ilgili aldığı yeni kısıtlayıcı kararların “ulusal egemenliğe aykırı” olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’ne dava açacaklarını duyurdu.Orban, kararın Macaristan’ın enerji güvenliğini doğrudan hedef aldığını söyledi.'Macaristan’ın enerji kaynağını Brüksel belirleyemez'Orban, hükümetinin uzun süredir Rusya ile yaptığı doğal gaz anlaşmalarının ülkenin ekonomik istikrarı için kritik olduğunu vurguladı.Başbakan, “Macar halkının ısınma ve enerji faturalarını Brüksel’deki bürokratlar değil, biz belirleriz” diyerek AB’nin baskıcı bir tutum sergilediğini belirtti.
Orban’dan AB’ye dava resti: 'Rus gazı kararı, Macaristan’ın egemenliğine müdahale demek'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Rus gazı tedarikine ilişkin kısıtlayıcı kararlarına karşı AB’yi dava etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Budapeşte, enerji güvenliğinin “siyasi baskılarla şekillendirilemeyeceğini” savunuyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel’in Rus gazı ile ilgili aldığı yeni kısıtlayıcı kararların “ulusal egemenliğe aykırı” olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’ne dava açacaklarını duyurdu.
Orban, kararın Macaristan’ın enerji güvenliğini doğrudan hedef aldığını söyledi.
'Macaristan’ın enerji kaynağını Brüksel belirleyemez'
Orban, hükümetinin uzun süredir Rusya ile yaptığı doğal gaz anlaşmalarının ülkenin ekonomik istikrarı için kritik olduğunu vurguladı.
Başbakan, “Macar halkının ısınma ve enerji faturalarını Brüksel’deki bürokratlar değil, biz belirleriz” diyerek AB’nin baskıcı bir tutum sergilediğini belirtti.