https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/almanya-18-yas-ustu-tum-erkekleri-askeri-saglik-muayenesine-cagiriyor-1101001879.html

Almanya ‘18 yaş üstü tüm erkekleri’ askeri sağlık muayenesine çağırıyor

Almanya ‘18 yaş üstü tüm erkekleri’ askeri sağlık muayenesine çağırıyor

Sputnik Türkiye

Ülkenin zayıflamış ordusunu yeniden yapılandırmayı amaçlayan plana göre, genç Alman erkekleri gelecek yıldan itibaren ‘sağlık muayenesinden geçmek’ zorunda olmakla beraber ‘zorunlu celp de’ tekrar gündemde.

2025-11-14T12:46+0300

2025-11-14T12:46+0300

2025-11-14T12:46+0300

dünya

almanya

zorunlu askerlik

askerlik

haberler

hristiyan demokrat birlik (cdu)

sosyal demokratlar partisi

bild

avrupa

alman ordusu (bundeswehr)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101001606_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_108d6f6327ef11a3a2c0705bcedb6cec.jpg

Avrupa basınına göre Alman ordusu (Bundeswehr) için ‘gönüllü alımı teşvik etmek için mali ve başka türde teşvikler sağlanacak' ancak bu yöntem yeterli sayıya ulaşamazsa, ‘ülke çapında zorunlu celp’ yeniden gündeme alınacak. Bunun için ise ayrıca bir yasal düzenleme gerekecek.‘Her 15 erkekten biri’Çarşamba gecesi varılan ve perşembe sabahı duyurulan anlaşma, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar arasında aylar süren hararetli tartışmaların ardından geldi.Perşembe günü Berlin merkezli Bild gazetesinin manşeti şöyleydi: "Her 15 erkekten biri hizmet etmek zorunda kalacak."Zorunlu celp için ayrı oylama2026’nın başında yasalaşması beklenen önerilere göre, ‘2008 doğumlular dahil tüm 18 yaşındakiler’ başlangıçta askerlik hizmetine uygun kabul edilecek ve ‘zorunlu kayıt’ sürecinden geçecek. Bu süreç, tıbbi taramayı ve hizmete ilgi duyup duymadıklarını belirtebilecekleri bir anketi doldurmayı içeriyor.Şu anda 181 bin civarında aktif askeri personeli bulunan Almanya, bu sayısı 260 bine çıkarmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yeni-bedelli-askerlik-ucreti-ne-kadar-olacak-bedelli-askerlik-ucretine-ne-kadar-zam-gelecek-1099981031.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, askerlik, 18 yaş üstü, zorunlu askerlik, almanya asker sayısı, nato, almanya'da askerlik, haberler, dünya haberleri, almanya haberleri, son dakika, son dakika haberleri