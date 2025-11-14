https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/almanya-18-yas-ustu-tum-erkekleri-askeri-saglik-muayenesine-cagiriyor-1101001879.html
Almanya ‘18 yaş üstü tüm erkekleri’ askeri sağlık muayenesine çağırıyor
Almanya ‘18 yaş üstü tüm erkekleri’ askeri sağlık muayenesine çağırıyor
Sputnik Türkiye
Ülkenin zayıflamış ordusunu yeniden yapılandırmayı amaçlayan plana göre, genç Alman erkekleri gelecek yıldan itibaren ‘sağlık muayenesinden geçmek’ zorunda olmakla beraber ‘zorunlu celp de’ tekrar gündemde.
2025-11-14T12:46+0300
2025-11-14T12:46+0300
2025-11-14T12:46+0300
dünya
almanya
zorunlu askerlik
askerlik
haberler
hristiyan demokrat birlik (cdu)
sosyal demokratlar partisi
bild
avrupa
alman ordusu (bundeswehr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101001606_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_108d6f6327ef11a3a2c0705bcedb6cec.jpg
Avrupa basınına göre Alman ordusu (Bundeswehr) için ‘gönüllü alımı teşvik etmek için mali ve başka türde teşvikler sağlanacak' ancak bu yöntem yeterli sayıya ulaşamazsa, ‘ülke çapında zorunlu celp’ yeniden gündeme alınacak. Bunun için ise ayrıca bir yasal düzenleme gerekecek.‘Her 15 erkekten biri’Çarşamba gecesi varılan ve perşembe sabahı duyurulan anlaşma, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar arasında aylar süren hararetli tartışmaların ardından geldi.Perşembe günü Berlin merkezli Bild gazetesinin manşeti şöyleydi: "Her 15 erkekten biri hizmet etmek zorunda kalacak."Zorunlu celp için ayrı oylama2026’nın başında yasalaşması beklenen önerilere göre, ‘2008 doğumlular dahil tüm 18 yaşındakiler’ başlangıçta askerlik hizmetine uygun kabul edilecek ve ‘zorunlu kayıt’ sürecinden geçecek. Bu süreç, tıbbi taramayı ve hizmete ilgi duyup duymadıklarını belirtebilecekleri bir anketi doldurmayı içeriyor.Şu anda 181 bin civarında aktif askeri personeli bulunan Almanya, bu sayısı 260 bine çıkarmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yeni-bedelli-askerlik-ucreti-ne-kadar-olacak-bedelli-askerlik-ucretine-ne-kadar-zam-gelecek-1099981031.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101001606_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7e3c395aeb095862061da4835aed8347.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, askerlik, 18 yaş üstü, zorunlu askerlik, almanya asker sayısı, nato, almanya'da askerlik, haberler, dünya haberleri, almanya haberleri, son dakika, son dakika haberleri
almanya, askerlik, 18 yaş üstü, zorunlu askerlik, almanya asker sayısı, nato, almanya'da askerlik, haberler, dünya haberleri, almanya haberleri, son dakika, son dakika haberleri
Almanya ‘18 yaş üstü tüm erkekleri’ askeri sağlık muayenesine çağırıyor
Ülkenin zayıflamış ordusunu yeniden yapılandırmayı amaçlayan plana göre, genç Alman erkekleri gelecek yıldan itibaren ‘hizmete hazır olup olmadıklarını bildirmek’ ve ‘sağlık muayenesinden geçmek’ zorunda olmakla beraber ‘zorunlu celp de’ tekrar gündemde.
Avrupa basınına göre Alman ordusu (Bundeswehr) için ‘gönüllü alımı teşvik etmek için mali ve başka türde teşvikler sağlanacak' ancak bu yöntem yeterli sayıya ulaşamazsa, ‘ülke çapında zorunlu celp’ yeniden gündeme alınacak. Bunun için ise ayrıca bir yasal düzenleme gerekecek.
Kadınlar da 'gönüllü olarak' orduya katılmaya teşvik ediliyor ancak ‘seçim sürecine katılma zorunlulukları olmayacak’.
Çarşamba gecesi varılan ve perşembe sabahı duyurulan anlaşma, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar arasında aylar süren hararetli tartışmaların ardından geldi.
Perşembe günü Berlin merkezli Bild gazetesinin manşeti şöyleydi: "Her 15 erkekten biri hizmet etmek zorunda kalacak."
Zorunlu celp için ayrı oylama
2026’nın başında yasalaşması beklenen önerilere göre, ‘2008 doğumlular dahil tüm 18 yaşındakiler’ başlangıçta askerlik hizmetine uygun kabul edilecek ve ‘zorunlu kayıt’ sürecinden geçecek. Bu süreç, tıbbi taramayı ve hizmete ilgi duyup duymadıklarını belirtebilecekleri bir anketi doldurmayı içeriyor.
Zorunlu celp gerekirse, bunun için parlamentoda ayrı bir oylama yapılması gerekecek.
Şu anda 181 bin civarında aktif askeri personeli bulunan Almanya, bu sayısı 260 bine çıkarmayı hedefliyor.