İstanbul’daki gıda zehirlenmesi faciasında çarpıcı gelişme: Kardeşlerin ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı
14.11.2025
Fatih’te anne ve babalarıyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki Masal ile 6 yaşındaki Kadir Muhammet'in otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nde tamamlandı. Anne dahil toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından; 3 ve 6 yaşındaki 2 kardeşin cenazeleri laboratuvar analizleri için ilgili birimlere teslim edildi.İlk incelemelere göre, iki çocuğun dizlerinde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar tespit edildi. Bunun dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için toksikolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik numuneler alındı.Numuneler i̇nceleniyorÇocukların mide ve bağırsak içerikleri soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarlarına gönderildi. Yapılacak detaylı analizlerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği bildirildi.Aileden 3 kayıp varTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Çiğdem Böcek sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Servet Böcek'in entübe edilmiş olduğu son bilgiler arasında. Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği restoranda ve seyyar satıcıda incelemeler yapılırken, mühürlenen işletmelere yönelik soruşturma derinleştirildi. Aralarında midyeci ve kokoreççinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.Ne olmuştu?Polis ekiplerinin çalışmasına göre, aile 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otele yerleşti. 11 Kasım’da İstanbul Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye yedikleri, ardından da Golden Kokoreç isimli bir restoranda yemek tükettikleri tespit edildi. Aynı gün mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan aile 12 Kasım’da hastaneye başvurdu, tedavilerinin ardından otele döndü.Anne Çiğdem Böcek’in sabaha karşı kızını hareketsiz görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Tüm aile bireyleri yeniden hastaneye kaldırıldı ancak iki küçük çocuk kurtarılamadı.Türkiye'de son dönemde gıda kaynaklı kaç kişi öldü?22 Ağustos’ta Hollanda’dan Türkiye’ye tatile gelen aile, Taksim’de yedikleri tavuk döner sonrası fenalaşmış, 17 ve 15 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetmişti. İzmir Buca’da ise geçen yıl 28 Aralık’ta ailesiyle birlikte bir işletmede kumpir yiyen Servet Polat yaşamını yitirmiş, yapılan incelemede Polat’ın yediği üründe Salmonella bakterisi tespit edilmişti. Ayrıca bir diğer toplu gıda zehirlenmesi hadisesinin adresi de Kocaeli olmuştu. Nisan ayında 999 kişi, yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Ancak son yıllardaki gıda kaynaklı toplam ölüm vakalarının net sayısına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, 2015–2020 yılları arasında gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere toplam 18 milyon 314 bin 239 başvuru yapıldı. Aynı dönemde ölüm bildirim sistemine göre 1714 kişi, gıda kaynaklı alerjik hastalık tanı kodlarıyla kayıtlara geçen nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Ancak 2020'den sonra Sağlık Bakanlığı, söz konusu bağlamda istatistik yayınlamadı.
Fatih’te anne ve babalarıyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki Masal ile 6 yaşındaki Kadir Muhammet'in otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nde tamamlandı. Anne dahil toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından; 3 ve 6 yaşındaki 2 kardeşin cenazeleri laboratuvar analizleri için ilgili birimlere teslim edildi.
İlk incelemelere göre, iki çocuğun dizlerinde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar tespit edildi. Bunun dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için toksikolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik numuneler alındı.
Çocukların mide ve bağırsak içerikleri soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarlarına gönderildi. Yapılacak detaylı analizlerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği bildirildi.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Çiğdem Böcek sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Servet Böcek'in entübe edilmiş olduğu son bilgiler arasında.
Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği restoranda ve seyyar satıcıda incelemeler yapılırken, mühürlenen işletmelere yönelik soruşturma derinleştirildi. Aralarında midyeci ve kokoreççinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin çalışmasına göre, aile 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otele yerleşti. 11 Kasım’da İstanbul Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye yedikleri, ardından da Golden Kokoreç isimli bir restoranda yemek tükettikleri tespit edildi. Aynı gün mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan aile 12 Kasım’da hastaneye başvurdu, tedavilerinin ardından otele döndü.
Anne Çiğdem Böcek’in sabaha karşı kızını hareketsiz görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Tüm aile bireyleri yeniden hastaneye kaldırıldı ancak iki küçük çocuk kurtarılamadı.
Türkiye'de son dönemde gıda kaynaklı kaç kişi öldü?
22 Ağustos’ta Hollanda’dan Türkiye’ye tatile gelen aile, Taksim’de yedikleri tavuk döner
sonrası fenalaşmış, 17 ve 15 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetmişti. İzmir Buca’da ise geçen yıl 28 Aralık’ta ailesiyle birlikte bir işletmede kumpir
yiyen Servet Polat yaşamını yitirmiş, yapılan incelemede Polat’ın yediği üründe Salmonella
bakterisi tespit edilmişti. Ayrıca bir diğer toplu gıda zehirlenmesi hadisesinin adresi de Kocaeli olmuştu. Nisan ayında 999 kişi, yediği tavuk dönerden zehirlenmişti.
Ancak son yıllardaki gıda kaynaklı toplam ölüm vakalarının net sayısına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, 2015–2020 yılları arasında gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere toplam 18 milyon 314 bin 239 başvuru yapıldı. Aynı dönemde ölüm bildirim sistemine göre 1714 kişi, gıda kaynaklı alerjik hastalık tanı kodlarıyla kayıtlara geçen nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Ancak 2020'den sonra Sağlık Bakanlığı, söz konusu bağlamda istatistik yayınlamadı.