https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bakan-yerlikaya-duyurdu-22-ilde-orkinos-operasyonu-yapildi-138-ust-duzey-organize-suc-orgutu-uyesi-1100999028.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 ilde 'Orkinos' operasyonu yapıldı, 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 ilde 'Orkinos' operasyonu yapıldı, 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve kara para aklayan organize suç örgütlerinin üst düzey... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T12:08+0300

2025-11-14T12:08+0300

2025-11-14T12:08+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

emniyet genel müdürlüğü (egm)

cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu kaçakçılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060376985_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f47d9633619851164889fdc2296ddd08.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 'Orkinos Bulut' isimli operasyonlarda beş aydır sürdürülen çalışmalar sonucunda 22 ilde düzenlenen baskınlarla ilgili Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonumuz sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık." ifadelerini kullandı. Beş aydır takip ediliyorlardıBakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Operasyonumuzun adı: ORKİNOS BULUT-2” derken şu bilgileri paylaştı: "Bugün sabah, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İEM Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu; ORKİNOS BULUT-2 operasyonumuz ülkemiz sınırları içinde İstanbul merkezli, Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kars, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van olmak üzere toplam 22 ilde gerçekleştirildi. Bununla beraber operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile polisimiz arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldı. Hedef, 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütüydüOrkinos Bulut-2 operasyonumuz kapsamında, hedefimizde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçları işlediklerini belirledik. Ayrıca şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonumuz sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık. 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduBu uluslararası organize suç örgütlerinin, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan: 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-bazi-isimlerin-testleri-pozitif-cikti-1100282737.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı