Ukrayna yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor: Macaristan’dan AB’ye mali yardımı durdurma çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalına işaret ederek Kiev rejimine yönelik tüm mali yardımların durdurulması çağrısında bulundu.Szijjarto, “Brüksel yıllardır Avrupa halkının parasıyla Ukrayna devletini finanse ediyor. Bu arada Ukrayna'da yolsuzluk hüküm sürüyor ve hiç kimseye şaşırtıcı gelmeyecek şekilde, AB'den alınan fonların nasıl harcandığına dair kesin bir rapor henüz kimseye gösterilmedi” diye yazdı.Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresinin son zamanlarda yolsuzluk vakalarına karıştığına ilişkin delillerine dikkat çeken Macar diplomat, “Peki Brüksel bu arada ne istiyor? Ukrayna'ya, yakın çevresinde büyük bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarılan Başkan Zelenskiy’e daha fazla para göndermek mi? Bu çılgınlığı durdurmanın zamanı geldi. Avrupa halkının parasını Ukrayna'ya göndermekten vazgeçmeliyiz!” ifadesini kullandı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü, enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, iş insanı Timur Mindiç ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.

