Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-yolsuzluk-skandaliyla-sarsiliyor-macaristandan-abye-mali-yardimi-durdurma-cagrisi-1100955892.html
Ukrayna yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor: Macaristan’dan AB’ye mali yardımı durdurma çağrısı
Ukrayna yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor: Macaristan’dan AB’ye mali yardımı durdurma çağrısı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’da hüküm süren yolsuzluk nedeniyle Avrupa Birliği’nden bu ülkeye mali yardımları durdurmasını talep etti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T08:03+0300
2025-11-13T08:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
peter szijjarto
avrupa birliği
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084316401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7a75cbfce2f75f47b6150c997f6cc72.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalına işaret ederek Kiev rejimine yönelik tüm mali yardımların durdurulması çağrısında bulundu.Szijjarto, “Brüksel yıllardır Avrupa halkının parasıyla Ukrayna devletini finanse ediyor. Bu arada Ukrayna'da yolsuzluk hüküm sürüyor ve hiç kimseye şaşırtıcı gelmeyecek şekilde, AB'den alınan fonların nasıl harcandığına dair kesin bir rapor henüz kimseye gösterilmedi” diye yazdı.Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresinin son zamanlarda yolsuzluk vakalarına karıştığına ilişkin delillerine dikkat çeken Macar diplomat, “Peki Brüksel bu arada ne istiyor? Ukrayna'ya, yakın çevresinde büyük bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarılan Başkan Zelenskiy’e daha fazla para göndermek mi? Bu çılgınlığı durdurmanın zamanı geldi. Avrupa halkının parasını Ukrayna'ya göndermekten vazgeçmeliyiz!” ifadesini kullandı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü, enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, iş insanı Timur Mindiç ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/rusyanin-altin-rezervleri-rekor-hizla-artiyor-1100955762.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084316401_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b5c9408aa9e7d429169beb7b80608bef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

Ukrayna yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor: Macaristan’dan AB’ye mali yardımı durdurma çağrısı

08:03 13.11.2025 (güncellendi: 08:49 13.11.2025)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna’da hüküm süren yolsuzluk nedeniyle Avrupa Birliği’nden bu ülkeye mali yardımları durdurmasını talep etti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalına işaret ederek Kiev rejimine yönelik tüm mali yardımların durdurulması çağrısında bulundu.
Szijjarto, “Brüksel yıllardır Avrupa halkının parasıyla Ukrayna devletini finanse ediyor. Bu arada Ukrayna'da yolsuzluk hüküm sürüyor ve hiç kimseye şaşırtıcı gelmeyecek şekilde, AB'den alınan fonların nasıl harcandığına dair kesin bir rapor henüz kimseye gösterilmedi” diye yazdı.
Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresinin son zamanlarda yolsuzluk vakalarına karıştığına ilişkin delillerine dikkat çeken Macar diplomat, “Peki Brüksel bu arada ne istiyor? Ukrayna'ya, yakın çevresinde büyük bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarılan Başkan Zelenskiy’e daha fazla para göndermek mi? Bu çılgınlığı durdurmanın zamanı geldi. Avrupa halkının parasını Ukrayna'ya göndermekten vazgeçmeliyiz!” ifadesini kullandı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü, enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, iş insanı Timur Mindiç ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
EKONOMİ
Rusya'nın altın rezervleri rekor hızla artıyor
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала