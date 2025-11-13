Türkiye
Rusya'nın altın rezervleri rekor hızla artıyor
Rusya'nın altın rezervleri rekor hızla artıyor
Rusya'nın altın rezervleri, fiyatlarındaki artış sayesinde, son 12 ayda 92 milyar dolarlık artış sergiledi. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
rusya
rusya merkez bankası
altın
altın rezervi
altın fiyatları
Sputnik, Rusya Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgileri inceleyerek ülkenin altın rezervlerinde son 12 ayda görülen artışın önceki dört yılın toplamından daha fazla olduğu sonucuna vardı.Rusya Merkez Bankası'nın depolarında, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 299 milyar 800 milyon dolar değerinde altın külçe bulunuyor. Bu rakam bir yıl önce 207 milyar 700 milyon dolardı.Ülkenin modern tarihinde bu kadar hızlı bir artış daha önce hiç görülmedi. Örneğin önceki dört yılda, yani 2020 Ekim – 2024 Ekim arasında, 69 milyar dolarlık artış gözlemlendi.Bu, altın fiyatlarındaki yükseliş sayesinde gerçekleşti. Bu dönem içerisinde altının fiyatı 1.5 kat artarak 2 bin 700 dolardan 4 bin dolara çıktı.Bununla birlikte, Rusya'nın altın rezervlerindeki altın külçe sayısı bir yıl içinde yaklaşık 3.1 ton azalarak 1 Ekim itibarıyla 2 bin 330 tona düştü.Rusya'nın rezervlerinde altının payı Kasım ayı başında yüzde 41.3 oldu. Bununla birlikte, Rusya'nın uluslararası varlıklarındaki dövizin payı son bir yılda yüzde 0.5 artışla 426 milyar dolara ulaştı.
rusya, rusya merkez bankası, altın, altın rezervi, altın fiyatları
07:42 13.11.2025 (güncellendi: 08:29 13.11.2025)
Rusya'nın altın rezervleri, fiyatlarındaki artış sayesinde, son 12 ayda 92 milyar dolarlık artış sergiledi.
Sputnik, Rusya Merkez Bankası’nın paylaştığı bilgileri inceleyerek ülkenin altın rezervlerinde son 12 ayda görülen artışın önceki dört yılın toplamından daha fazla olduğu sonucuna vardı.
Rusya Merkez Bankası’nın depolarında, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 299 milyar 800 milyon dolar değerinde altın külçe bulunuyor. Bu rakam bir yıl önce 207 milyar 700 milyon dolardı.
Ülkenin modern tarihinde bu kadar hızlı bir artış daha önce hiç görülmedi. Örneğin önceki dört yılda, yani 2020 Ekim – 2024 Ekim arasında, 69 milyar dolarlık artış gözlemlendi.
Bu, altın fiyatlarındaki yükseliş sayesinde gerçekleşti. Bu dönem içerisinde altının fiyatı 1.5 kat artarak 2 bin 700 dolardan 4 bin dolara çıktı.
Bununla birlikte, Rusya'nın altın rezervlerindeki altın külçe sayısı bir yıl içinde yaklaşık 3.1 ton azalarak 1 Ekim itibarıyla 2 bin 330 tona düştü.
Rusya'nın rezervlerinde altının payı Kasım ayı başında yüzde 41.3 oldu. Bununla birlikte, Rusya'nın uluslararası varlıklarındaki dövizin payı son bir yılda yüzde 0.5 artışla 426 milyar dolara ulaştı.
