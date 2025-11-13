Türkiye
Tramvaya yıldırım isabet etti, seferler bir süre durdu
Tramvaya yıldırım isabet etti, seferler bir süre durdu
Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T11:55+0300
2025-11-13T11:55+0300
Yağmurlu bir güne uyanan Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü.Tramvaya yıldırım düştüKentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.Yaralanan olmadıKimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.Tramvay hattan çekildiBir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.
11:55 13.11.2025
Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti.
Yağmurlu bir güne uyanan Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü.

Tramvaya yıldırım düştü

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.

Yaralanan olmadı

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

Tramvay hattan çekildi

Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.
