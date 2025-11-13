https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/tramvaya-yildirim-isabet-etti-seferler-bir-sure-durdu-1100961326.html
Tramvaya yıldırım isabet etti, seferler bir süre durdu
Sputnik Türkiye
Yağmurlu bir güne uyanan Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü.Tramvaya yıldırım düştüKentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.Yaralanan olmadıKimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.Tramvay hattan çekildiBir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.
