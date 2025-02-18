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Bodrum'a giden iki oyuncunun bindiği uçağa yıldırım düştü
Bodrum'a giden iki oyuncunun bindiği uçağa yıldırım düştü
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum’a giden Devrim Özkan ve Bige Önal uçakta zor anlar yaşadı. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Devrim Özkan ve Bige Önal, Her Şey Yolunda filminin çekimleri için İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçağa yıldırım düştü. İki oyuncu da büyük panik yaşadı.Devrim Özkan ve Bige Özal'ın uçaklarına yıldırım düştüBaşrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filmi, çekimleri için Bodrum’a uçan oyuncuların başına beklenmedik bir olay geldi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen–Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım çarptı.Korkudan ağladılarYaşanan bu korkutucu an, iki oyuncuyu oldukça gerdi. Bir ara gözyaşlarını tutamayan Devrim Özkan ve Bige Önal büyük bir panik yaşadı.Olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/gaziantep-havalimaninda-bilinmeyen-ucan-cisim-panigi-tum-ucuslar-durduruldu-1093752844.html
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oyuncu, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen, boeing 737, devrim özkan, bige önal
oyuncu, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen, boeing 737, devrim özkan, bige önal

Bodrum'a giden iki oyuncunun bindiği uçağa yıldırım düştü

12:22 18.02.2025 (güncellendi: 12:28 18.02.2025)
© Fotoğraf : InstagramDevrim Özkan ve Bige Önal
Devrim Özkan ve Bige Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Geçtiğimiz hafta "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum’a giden Devrim Özkan ve Bige Önal uçakta zor anlar yaşadı.
Devrim Özkan ve Bige Önal, Her Şey Yolunda filminin çekimleri için İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçağa yıldırım düştü. İki oyuncu da büyük panik yaşadı.

Devrim Özkan ve Bige Özal'ın uçaklarına yıldırım düştü

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filmi, çekimleri için Bodrum’a uçan oyuncuların başına beklenmedik bir olay geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen–Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım çarptı.

Korkudan ağladılar

Yaşanan bu korkutucu an, iki oyuncuyu oldukça gerdi. Bir ara gözyaşlarını tutamayan Devrim Özkan ve Bige Önal büyük bir panik yaşadı.
Olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.
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