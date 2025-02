https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/iki-oyuncunun-bindigi-ucaga-yildirim-dustu-havada-panik-yasadilar-1093764147.html

Bodrum'a giden iki oyuncunun bindiği uçağa yıldırım düştü

Bodrum'a giden iki oyuncunun bindiği uçağa yıldırım düştü

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz hafta "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum’a giden Devrim Özkan ve Bige Önal uçakta zor anlar yaşadı. 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T12:22+0300

2025-02-18T12:22+0300

2025-02-18T12:28+0300

türkiye

oyuncu

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen

boeing 737

devrim özkan

bige önal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093764862_0:176:1000:739_1920x0_80_0_0_a8af017e50e74c43a2cdbf2711374800.png

Devrim Özkan ve Bige Önal, Her Şey Yolunda filminin çekimleri için İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçağa yıldırım düştü. İki oyuncu da büyük panik yaşadı.Devrim Özkan ve Bige Özal'ın uçaklarına yıldırım düştüBaşrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filmi, çekimleri için Bodrum’a uçan oyuncuların başına beklenmedik bir olay geldi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen–Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım çarptı.Korkudan ağladılarYaşanan bu korkutucu an, iki oyuncuyu oldukça gerdi. Bir ara gözyaşlarını tutamayan Devrim Özkan ve Bige Önal büyük bir panik yaşadı.Olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/gaziantep-havalimaninda-bilinmeyen-ucan-cisim-panigi-tum-ucuslar-durduruldu-1093752844.html

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen, boeing 737, devrim özkan, bige önal