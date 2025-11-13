https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-budapeste-zirvesinin-ertelenmesinin-nedenini-acikladi-gizli-raporlar-1100958741.html
Lavrov, Budapeşte zirvesinin ertelenmesinin nedenini açıkladı: ‘Gizli raporlar’
Lavrov, Budapeşte zirvesinin ertelenmesinin nedenini açıkladı: ‘Gizli raporlar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump’ın Budapeşte’deki zirveyi gizli raporlar nedeniyle ertelediğini belirtti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T10:22+0300
2025-11-13T10:22+0300
2025-11-13T10:24+0300
dünya
rusya
abd
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
macaristan
budapeşte
corriere della sera
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen ama Washington’un kararıyla son anda iptal edilen görüşme ile ilgili değerlendirmede bulundu.İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Lavrov ile röportaj yaptı, ancak yanıtlarını kısaltma ve sansür olmadan yayınlamayı reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı konuşmanın tam metnini yayınladı.Rus diplomat, “ABD liderine, Budapeşte’deki zirveyi ertelemesine mi yoksa iptal etmesine mi yol açan gizli raporların nereden ve kimden geldiğini bilmiyorum” ifadesini kullandı.Moskova’nın Budapeşte zirvesini gerçekleştirmeye hazır olduğunu doğrulayan Lavrov, bunun için önceki görüşmelerde elde edilen sonuçların baz alınması gerektiğini vurguladı. Bakan, zirvenin ancak ayrıntılı bir gündem hazırlandığında gerçekleştirilebileceğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-yolsuzluk-skandaliyla-sarsiliyor-macaristandan-abye-mali-yardimi-durdurma-cagrisi-1100955892.html
rusya
abd
macaristan
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_31:0:659:471_1920x0_80_0_0_fc87e2d01e079c4ee473ce2a1a8141e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, macaristan, budapeşte, corriere della sera, donald trump
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, macaristan, budapeşte, corriere della sera, donald trump
Lavrov, Budapeşte zirvesinin ertelenmesinin nedenini açıkladı: ‘Gizli raporlar’
10:22 13.11.2025 (güncellendi: 10:24 13.11.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump’ın Budapeşte’deki zirveyi gizli raporlar nedeniyle ertelediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen ama Washington’un kararıyla son anda iptal edilen görüşme ile ilgili değerlendirmede bulundu.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Lavrov ile röportaj yaptı, ancak yanıtlarını kısaltma ve sansür olmadan yayınlamayı reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı konuşmanın tam metnini yayınladı.
Rus diplomat, “ABD liderine, Budapeşte’deki zirveyi ertelemesine mi yoksa iptal etmesine mi yol açan gizli raporların nereden ve kimden geldiğini bilmiyorum” ifadesini kullandı.
Moskova’nın Budapeşte zirvesini gerçekleştirmeye hazır olduğunu doğrulayan Lavrov, bunun için önceki görüşmelerde elde edilen sonuçların baz alınması gerektiğini vurguladı. Bakan, zirvenin ancak ayrıntılı bir gündem hazırlandığında gerçekleştirilebileceğini ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de telefon görüşmesini gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Moskova ve Washington, Budapeşte'de bir zirve hazırlıklarına başlamıştı. Daha sonra Trump görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu. Putin, görüşmenin ertelendiğini söylemişti. Kremlin ve Beyaz Saray, liderlerin gelecekte bir araya gelebileceğini dışlamamıştı.