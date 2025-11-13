https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-budapeste-zirvesinin-ertelenmesinin-nedenini-acikladi-gizli-raporlar-1100958741.html

Lavrov, Budapeşte zirvesinin ertelenmesinin nedenini açıkladı: ‘Gizli raporlar’

Lavrov, Budapeşte zirvesinin ertelenmesinin nedenini açıkladı: ‘Gizli raporlar’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump’ın Budapeşte’deki zirveyi gizli raporlar nedeniyle ertelediğini belirtti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T10:22+0300

2025-11-13T10:22+0300

2025-11-13T10:24+0300

dünya

rusya

abd

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

macaristan

budapeşte

corriere della sera

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen ama Washington’un kararıyla son anda iptal edilen görüşme ile ilgili değerlendirmede bulundu.İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Lavrov ile röportaj yaptı, ancak yanıtlarını kısaltma ve sansür olmadan yayınlamayı reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı konuşmanın tam metnini yayınladı.Rus diplomat, “ABD liderine, Budapeşte’deki zirveyi ertelemesine mi yoksa iptal etmesine mi yol açan gizli raporların nereden ve kimden geldiğini bilmiyorum” ifadesini kullandı.Moskova’nın Budapeşte zirvesini gerçekleştirmeye hazır olduğunu doğrulayan Lavrov, bunun için önceki görüşmelerde elde edilen sonuçların baz alınması gerektiğini vurguladı. Bakan, zirvenin ancak ayrıntılı bir gündem hazırlandığında gerçekleştirilebileceğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ukrayna-yolsuzluk-skandaliyla-sarsiliyor-macaristandan-abye-mali-yardimi-durdurma-cagrisi-1100955892.html

rusya

abd

macaristan

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, macaristan, budapeşte, corriere della sera, donald trump