Komşu galakside şaşırtan keşif: Donmuş organik moleküller ilk kez görüldü

NASA’nın James Webb Teleskobu, Samanyolu’nun hemen yanındaki Büyük Macellan Bulutu’nda oluşmakta olan bir yıldızın çevresinde donmuş organik moleküller tespit... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Astronomlar, Büyük Macellan Bulutu’nda yer alan ST6 adlı genç bir yıldızın çevresindeki buzda karmaşık organik moleküller buldu. Keşif, James Webb Uzay Teleskobu’nun (JWST) MIRI adlı gelişmiş kızılötesi cihazıyla yapıldı. Çalışma, Maryland Üniversitesi ve NASA’dan Marta Sewilo liderliğinde yürütüldü ve Astrophysical Journal Letters’ta yayımlandı.Buz içinde beş farklı karbon bazlı bileşik bulundu Ekip, protostarı çevreleyen buzda metanol, etanol, metil format, asetaldehit ve asetik asit tespit etti. Asetik asit ilk kez uzay buzunda açık biçimde gözlemlendi. Diğer dört molekül ise ilk kez Samanyolu dışındaki buzda bulundu. Ayrıca RNA oluşumuyla ilişkilendirilen glikolaldehit için de işaretler görüldü ancak doğrulama için daha fazla analiz gerekiyor.Yaşamın yapı taşları evrende çok daha erken oluşmuş olabilir Düşük metal oranlı bir galakside bu moleküllerin bulunması, yaşamın temel bileşenlerinin evrende zannedilenden daha erken ortaya çıkmış olabileceğine işaret ediyor. Özellikle genç gezegenlerin oluşum süreçlerinde bu moleküllerin korunabileceği düşünülüyor.Ekip, Büyük ve Küçük Macellan Bulutları’ndaki daha fazla yıldız oluşum bölgesini incelemeyi planlıyor.

