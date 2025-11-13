https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/gok-cisimlerin-en-cok-yoneldigi-bolge-aciklandi-carpma-olasiligi-belirgin-sekilde-artiyor-1100956826.html

Gök cisimlerin en çok yöneldiği bölge açıklandı: Çarpma olasılığı belirgin şekilde artıyor

Gökbilimciler, Güneş Sistemi'ne giren yıldızlararası cisimlerin Dünya'da en çok yöneldikleri yeri modelleme yöntemiyle tespit etti. Araştırmaya göre gök... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Güneş Sistemi'nin iç kısımlarını ziyaret eden yıldızlararası cisimlerden (ISO) Oumuamua, 2017'de Dünya'ya çarpma riski oluşturdu ancak gelip geçti. 2019'da ortaya çıkan 2l/Borisov adlı yıldızlararası kuyrukluyıldız ise yine çarpma riski oluşturan yıldızlararası cisimler arasındaydı. Son günlerin gündem olan bir diğer ISO ise 3I/Atlas adlı yıldızlararası kuyrukluyıldız oldu. "Dünya'ya Çarpan Yıldızlararası Cisimlerin Dağılımı" adlı yeni araştırma, kısaca ISO adlı verilen bu yıldızlararası cisimlerin Dünya üzerinde bir bölgeye yöneldiğini tespit etti. Michigan Eyalet Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü'nde yardımcı doçent olan Darryl Seligman, araştırmasında ISO'ların yörünge elemanlarını, ışımalarını ve hızlarını hesapladı. Ortaya çıkan simülasyona göre ISO'ların iki yönden gelme olasılığının iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.Simülasyona göre bir ISO çarpmasına maruz kalma riski altında olan bölge, ekvatora yakın alçak enlemler. Ayrıca, insan nüfusunun neredeyse yüzde 90'ının yaşadığı Kuzey Yarımküre'de çarpma riski biraz daha yüksek. Araştırmacılar bunun sebebinin Dünya’nın dönüş ve yörünge dinamikleriyle ilişkili olduğunu belirtiyor.

