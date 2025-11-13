https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ingiliz-ordusunda-sarsici-gercek-kadin-askerlerin-ucte-ikisi-cinsel-tacize-ugradigini-soyluyor-1100979615.html

İngiliz ordusunda sarsıcı gerçek: Kadın askerlerin üçte ikisi cinsel tacize uğradığını söylüyor

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 94 binden fazla personelle yaptığı geniş çaplı araştırma, orduda cinselleştirilmiş davranışların yaygınlığını gözler önüne... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100979411_0:21:2926:1667_1920x0_80_0_0_70433b79f9a1a4a668eff3ff29e3dfc6.jpg

Yeni araştırmaya göre kadın askerlerin yüzde 66’sı, son bir yılda cinselleştirilmiş davranışlara maruz kaldığını bildirdi. En yaygın taciz biçimi seks içerikli şaka veya yorumlar olarak öne çıktı. Önemli bir kısmı da bedenlerine yönelik istenmeyen yorumlar, cinsel jestler, ısrarcı ilişki girişimleri ve pornografik içeriklere maruz kaldığını aktardı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 32’si istenmeyen dokunma, yüzde 8’i ise rızası olmayan cinsel eylemler yaşadığını söyledi. Kadınların yanı sıra erkek personelin de yüzde 34’ü cinselleştirilmiş davranışa maruz kaldığını bildirdi. Bunların çoğu sözlü taciz kapsamında değerlendirildi.Genç personel daha çok hedef alınıyor Bulgular, özellikle alt rütbelerde görev yapan kadınların daha fazla tacize uğradığını ortaya koydu. Alt rütbelerdeki kadınların yüzde 71’i, subay kadınların ise yüzde 58’i böyle davranışları deneyimlediğini söyledi. Araştırma, önceki incelemelerin ardından sorunun boyutunu netleştirmek amacıyla hazırlandı ve Savunma Bakanı Louise Sandher-Jones, sonuçları “tamamen kabul edilemez” olarak tanımladı. Orduya sert mesaj: 'Bu davranışların yeri yok' Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, sonuçların orduda köklü bir değişim gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak “Bu sonuçlar, her seviyedeki liderlerin çok daha fazlasını yapması gerektiğini gösteriyor” dedi. Orduda ciddi vakaların komuta zinciri dışına bildirilmesini sağlayan yeni bağımsız mekanizmalar ve şikayet uygulamasının devreye alındığı hatırlatıldı. Sorun yıllardır gündemdeydi; özellikle 2021’de hayatına son veren genç topçu er Jaysley Beck hakkındaki soruşturmada, üst rütbeli bir asker tarafından sürekli tacize uğradığı aktarılmıştı.

