İngiliz ordusu soruşturma sonucunda Kenya’daki üsteki askerlerin fuhuşa karıştıklarını belirledi

İngiliz ordusu soruşturma sonucunda Kenya'daki üsteki askerlerin fuhuşa karıştıklarını belirledi

İngiliz ordusu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Kenya’daki İngiliz ordusu üssünde görevli bazı askerlerin, yasak olmasına rağmen fuhuşa karıştıkları... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

İngiliz ordusu tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Kenya’daki İngiliz Ordusu Kenya Eğitim Birimi’nde (Batuk) görev yapan bazı askerlerin, para karşılığı seks satın aldıkları tespit edildi. Kenya'da İngiliz üssünde 7 bin 500'den fazla asker görev yapmışTemmuz 2022’ye kadar uzanan dönemi kapsayan soruşturmada Batuk'ta konuşlu İngiliz askerlerinin davranışlarını araştırıldı. Soruşturma kapsamında Batuk'taki askerlerinin seks için para ödediğinden şüphelenilen 35 vaka incelendi. Bu süre zarfında üste 7 bin 666 İngiliz askeri görev yaptı.Vakaların çoğunda, askerlerin seks için para ödediği iddiası hiçbir zaman kanıtlanamadı. Raporda, ordu tarafından verilen eğitime ve uygulanan kontrol önlemlerine rağmen, Kenya'daki Birleşik Krallık personeli arasında "işlemsel cinsel aktivitenin" hâlâ devam ettiği belirtildi.Çavuş veya daha yüksek rütbeli subayların, geceleri üsten dışarı çıkan genç personelin davranışlarını izlemek üzere görevlendirildiği "köpekbalığı izleme" devriyeleri raporda yer aldı. Cesedi kanalizasyona atılan annenin ölümündeki iddialarRapor, Batuk'taki askerlerin davranışları hakkında yıllardır süren tartışmaların ardından geldi. İngiltere merkezli Sunday Times gazetesinin 2021'de yaptığı bir haber soruşturması, bir İngiliz askerinin birlikte görüldüğü ve sonra bir otelin yakınındaki foseptik çukuruna atılmış halde bulunan bir çocuk annesi Wanjiru'nun cinayetinde rol oynadığı iddialarını ortaya çıkardı.Kenya'da ayrıca milletvekilleri, Batuk'ta askerler tarafından yerel halka yönelik kötü muameleye ilişkin daha geniş kapsamlı iddiaları araştırdığı basına yansıdı. Kamuoyu duruşmalarında, İngiliz askerlerinin davranışları nedeniyle iddia edilen yaralanmalar ve Kenyalı annelere çocuk sahibi olup eve döndüklerinde onları terk eden askerlerle ilgili iddialar dinlendi. Bu yılın Haziran ayında, üste görevli bir asker tecavüzle suçlandıktan sonra İngiltere'ye geri gönderildi.

