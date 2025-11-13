https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bir-ailenin-istanbul-tatili-faciaya-dondu-midye-yiyen-2-cocuk-oldu-anne-ve-baba-yogun-bakimda-1100975508.html
Bir ailenin İstanbul tatili faciaya döndü: Midye yiyen 2 çocuk öldü, anne ve baba yoğun bakımda
Bir ailenin İstanbul tatili faciaya döndü: Midye yiyen 2 çocuk öldü, anne ve baba yoğun bakımda
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan dört kişilik ailenin tüm fertleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin 3 ve 6 yaşındaki iki... 13.11.2025
Fatih’teki bir otelde konaklayan ailenin 3 ve 6 yaşındaki çocukları, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olay, ailedeki tüm bireylerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasıyla ortaya çıktı.Almanya’dan geldiler, şikayetler bir gün sonra başladıPolis ekiplerinin tespitine göre aile, 9 Kasım tarihinde Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otele yerleşti. Ailenin 11 Kasım günü Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye satın aldığı, ardından bir restoranda yemek yediği belirlendi. Aynı gün baş gösteren kusma ve mide bulantısı şikayetleri ise giderek arttı.Hastanede tedavi edilip otele döndülerAile üyelerinin 12 Kasım’da çeşitli hastanelere başvurduğu, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilip otele döndükleri iddia edildi. Ancak şikayetler devam etti.Anne kızını hareketsiz bulduOtelde gece saatlerinde fenalaşan aile bireyleri için sağlık ekipleri tekrar çağrıldı. Anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.’yi hareketsiz şekilde yatarken bulunca 112’ye haber verildi. Otele gelen ekipler, 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk kurtarılamadı.Baba entübe, anne yoğun bakımdaBaba Servet B.’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.’nin ise yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi. Ailedeki gıda zehirlenmesi şüphesinin kaynağı araştırılıyor.Kamera görüntüleri incelemede, tanıklar dinleniyorOlayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, otelin kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve 4 tanığın ifadesine başvurdu. Ailenin hangi gıdaları tükettiği ve zehirlenmeye neden olabilecek kaynaklar araştırılıyor.
