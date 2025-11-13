https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bes-ab-ulkesi-ekim-ayinda-rusyadan-938-milyon-euroluk-enerji-ithal-etti-1100978088.html

Beş AB ülkesi ekim ayında Rusya’dan 938 milyon euroluk enerji ithal etti

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) verilerine göre, Macaristan, Slovakya, Fransa, Belçika ve Romanya, ekim ayında Rusya’dan petrol ve doğal gaz... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nin (CREA) yayımladığı rapora göre, Avrupa Birliği’ne (AB) üye beş ülke, Ekim 2025’te Rusya’dan toplam 938 milyon euro değerinde fosil yakıt ithal etti.Rapora göre söz konusu dönemde Macaristan, Slovakya, Fransa, Belçika ve Romanya, Rusya’dan petrol, boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı yaptı. İthalatın yaklaşık üçte ikisini AB yaptırımlarına tabi olmayan doğal gaz oluşturdu. Bu gazın büyük bölümü boru hatları aracılığıyla veya LNG şeklinde tedarik edildi.Petrol ithalatının çoğunluğu ise ‘Drujba’ boru hattının güney kolu üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya gerçekleştirildi. Bu sevkiyatların, AB tarafından söz konusu ülkelere tanınan istisna kapsamında sürdüğü belirtildi.Macaristan, ekim ayında 258 milyon euro ile Rusya’dan en fazla enerji ithal eden AB ülkesi oldu. Bu tutarın 83 milyon eurosu petrole, 175 milyon eurosu boru hattı gazına ait. Slovakya ise 210 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı; bunun 162 milyon eurosu ‘Drujba’ hattı üzerinden gelen petrole, 48 milyon eurosu ise doğal gaza karşılık geldi.Raporda, Slovak rafinerilerinin Rus petrolünden üretilen akaryakıtı Çekya’ya ihraç etmesine olanak tanıyan istisnanın 5 Haziran’da sona erdiği, bu nedenle rafineri ürünlerinin ülke içinde tüketildiği ifade edildi.Fransa, 209 milyon euroluk LNG ithalatıyla üçüncü sırada yer alırken, Belçika 158 milyon euroluk LNG alımıyla dördüncü, Romanya ise 74 milyon euroluk boru hattı gazı ithalatıyla beşinci sırada bulundu.CREA’nın değerlendirmesine göre, ekim ayında AB, Avustralya, İngiltere ve ABD, Rus petrolü kullanan Hindistan ve Türkiye’deki altı rafineriden toplam 971 milyon euro değerinde petrol ürünü ithal etti. Bu miktarın 443 milyon eurosunun Rus petrolünden elde edilen yakıtlara karşılık geldiği belirtildi.

