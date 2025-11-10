Türkiye
Orban: Trump'la Rus petrolü konusunda anlaşarak Macaristan'ı gerçek bir felaketten kurtardık
Orban: Trump'la Rus petrolü konusunda anlaşarak Macaristan'ı gerçek bir felaketten kurtardık
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kendisi ve ABD Başkanı Donald Trump görevde olduğu sürece Budapeşte'ye Rus petrolü ve gazı aldığı gerekçesiyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban, "Başkan Trump ve ben, Macaristan'ın ABD'nin Rus petrolü yaptırımlarından kalıcı olarak muaf tutulması konusunda el sıkıştık. Trump başkan, ben başbakan olduğum sürece hiçbir yaptırım olmayacak" dedi.ABD'nin Rus enerji kaynaklarıyla ilgili yaptırımlarının başta elektrik olmak üzere enerji fiyatlarının 3 kat artmasına neden olacağını belirten Orban, Trump'la yaptıkları görüşmenin Macaristan'ı gerçek bir felaketten kurtardığını vurguladı.7 Kasım'da Orban, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden ülkesine yapılan enerji tedarikinin ABD yaptırımlarından tamamen muaf olduğunu açıklamıştı.Orban, “TürkAkım ve Drujba boru hatlarıyla ilgili olarak tam yaptırım muafiyeti aldık. Bu hatlar üzerinden Macaristan’a gelen sevkiyatları kısıtlayan ya da maliyetini artıran hiçbir yaptırım bulunmuyor. Bu genel ve süresiz bir muafiyettir” ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
17:03 10.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Orban Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Cuma günü Trump'la yaptığı görüşmede Rus enerji kaynakları nedeniyle uygulanan yaptırımlardan muafiyet elde ettiklerini belirten Orban, Macaristan'ı gerçek bir felaketten kurtardığının altını çizdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kendisi ve ABD Başkanı Donald Trump görevde olduğu sürece Budapeşte'ye Rus petrolü ve gazı aldığı gerekçesiyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban, "Başkan Trump ve ben, Macaristan'ın ABD'nin Rus petrolü yaptırımlarından kalıcı olarak muaf tutulması konusunda el sıkıştık. Trump başkan, ben başbakan olduğum sürece hiçbir yaptırım olmayacak" dedi.

ABD'nin Rus enerji kaynaklarıyla ilgili yaptırımlarının başta elektrik olmak üzere enerji fiyatlarının 3 kat artmasına neden olacağını belirten Orban, Trump'la yaptıkları görüşmenin Macaristan'ı gerçek bir felaketten kurtardığını vurguladı.

7 Kasım'da Orban, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden ülkesine yapılan enerji tedarikinin ABD yaptırımlarından tamamen muaf olduğunu açıklamıştı.

Orban, “TürkAkım ve Drujba boru hatlarıyla ilgili olarak tam yaptırım muafiyeti aldık. Bu hatlar üzerinden Macaristan’a gelen sevkiyatları kısıtlayan ya da maliyetini artıran hiçbir yaptırım bulunmuyor. Bu genel ve süresiz bir muafiyettir” ifadelerini kullanmıştı.
