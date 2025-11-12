https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukraynadaki-yolsuzluk-skandali-kremlinin-dikkatini-cekti-bati-paralarinin-calindigini-anlamaya-1100924956.html

Ukrayna’daki yolsuzluk skandalı Kremlin’in dikkatini çekti: ‘Batı, paralarının çalındığını anlamaya başladı’

Ukrayna’daki yolsuzluk skandalının dikkatlerini çektiğini dile getiren Peskov, Batı’nın Kiev rejimine yaptığı mali yardımın bir kısmının çalındığının farkına... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemle ilgili soruları yanıtladı.Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalının Avrupa Birliği ve ABD’nin de dikkatlerini çektiği umudunu dile getiren Peskov, şunu dedi:Ermenistan’ın Rus tahılından vazgeçme planlarıKremlin Sözcüsü Peskov ayrıca, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Ermenistan’ın tahılını Rusya yerine Ukrayna’dan almayı planladığı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.SVR’in verdiği bilgilerin hiçbir zaman asılsız olmadığını vurgulayan Peskov, Erivan ile ikili ilişkiler temelinde ve uluslararası birlikler kapsamında işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "İkili işbirliği gündemimizde birçok konu var. Bu işbirliğinin devam edeceğini umuyoruz" dedi.

