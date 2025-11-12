Ukrayna’daki yolsuzluk skandalı Kremlin’in dikkatini çekti: ‘Batı, paralarının çalındığını anlamaya başladı’
12:43 12.11.2025 (güncellendi: 12:55 12.11.2025)
Ukrayna’daki yolsuzluk skandalının dikkatlerini çektiğini dile getiren Peskov, Batı’nın Kiev rejimine yaptığı mali yardımın bir kısmının çalındığının farkına varmaya başladığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemle ilgili soruları yanıtladı.
Ukrayna’da patlak veren yolsuzluk skandalının Avrupa Birliği ve ABD’nin de dikkatlerini çektiği umudunu dile getiren Peskov, şunu dedi:
Bunlar, Kiev rejiminin bağışçıları olan ülkeler. Bu ülkeler, vergi mükelleflerinden aldıkları paranın bir kısmının Kiev rejimi tarafından çalındığını giderek daha iyi anlamaya başlıyorlar. Bu çok açık ve giderek daha fazla insan bunu anlıyor.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, enerji sektöründe yolsuzlukla mücadeleye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Duyuruya, aramalar sırasında ele geçirilen, yabancı para desteleriyle dolu çantaların fotoğrafları eşlik etti.
Bu bağlantıda Eski Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç ve Energoatom şirketinin ofisinde aramalar yapıldı.
Ermenistan’ın Rus tahılından vazgeçme planları
Kremlin Sözcüsü Peskov ayrıca, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Ermenistan’ın tahılını Rusya yerine Ukrayna’dan almayı planladığı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.
SVR’in verdiği bilgilerin hiçbir zaman asılsız olmadığını vurgulayan Peskov, Erivan ile ikili ilişkiler temelinde ve uluslararası birlikler kapsamında işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "İkili işbirliği gündemimizde birçok konu var. Bu işbirliğinin devam edeceğini umuyoruz" dedi.
SVR’den bugün yapılan açıklamada, Ermenistan’ın siyasi nedenlerle Rusya’dan ‘kopmak’ ve Ukrayna'dan tahıl alarak Kiev rejimine yardım etmek istediği bildirilmişti.