ABD’li siyaset uzmanı Krainer: Ukrayna, Rusya’nın yörüngesine dönmek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki cephede yaşanan değişikliklerin, Batı'yı Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu fark etmeye ittiğini kaydeden Krainer, yaklaşan çöküşün Kiev’i... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T09:31+0300
2025-11-12T09:31+0300
2025-11-12T09:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
rusya
kirill dmitriyev
vladimir putin
avrupa birliği
nato
3. dünya savaşı
ABD’li siyaset uzmanı Alex Krainer, Norveçli siyaset uzmanı Glenn Diesen ile sohbet sırasında, ‘Ukrayna’ projesinin sonuna gelindiğini söyledi.“Batı güçlerinin artık olayların gidişatını değiştirebilecekleri, Rusları yenebilecekleri mitini sürdürmeleri çok daha zor olacak” diyen Krainer, sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev rejiminin yaklaşan çöküşünü, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya ve küresel tırmanma riskine yaklaşımındaki değişiklikle ilişkilendiren uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve ABD liderlerinin, dünya toplumunu küresel bir çatışmanın eşiğinden uzaklaştırmayı hedeflediğini söyleyen Krainer, delil olarak Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in sözlerini göstererek şunu dedi:
2025
ABD’li siyaset uzmanı Alex Krainer, Norveçli siyaset uzmanı Glenn Diesen ile sohbet sırasında, ‘Ukrayna’ projesinin sonuna gelindiğini söyledi.
“Batı güçlerinin artık olayların gidişatını değiştirebilecekleri, Rusları yenebilecekleri mitini sürdürmeleri çok daha zor olacak” diyen Krainer, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bence bu, ‘Ukrayna’ projesinin tam ve nihai bir şekilde çöküşü olacak. Ayrıca, Ukrayna açısından bu, çatışmanın yakında sona ereceği anlamına gelebilir. Yani, bir bakıma Ukraynalılar için bu iyi bir haber. Kiev'deki iktidar değişmek zorunda kalacak. Rusya'nın etki alanına geri dönmek zorunda kalacak.
Kiev rejiminin yaklaşan çöküşünü, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya ve küresel tırmanma riskine yaklaşımındaki değişiklikle ilişkilendiren uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Ancak bu durumda bu yenilgi hem NATO, hem Avrupa Birliği, hem de Birleşik Krallık için geçerli olacak. Ben ABD'yi bu kategoriye dahil etmiyorum, çünkü Donald Trump'ın ABD’yi bu çatışmanın dışına çıkardığı açık. <...> Tüm tartışmalara, tüm yalan haberlere rağmen, Trump yönetimi 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesini önlemeye çalışıyor.
Rusya ve ABD liderlerinin, dünya toplumunu küresel bir çatışmanın eşiğinden uzaklaştırmayı hedeflediğini söyleyen Krainer, delil olarak Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in sözlerini göstererek şunu dedi:
Kirill Dmitriyev'in birkaç hafta önce söylediği sözler bunu doğruluyor. (Dmitriyev) Vladimir Putin ve Donald Trump’ın 3. Dünya Savaşı’nın patlak vermesini önleyeceğini söyledi. ‘Önleyecekler’ dedi. ‘Belki’, ‘muhtemel’, ‘olasılıkla’ demedi. ‘Önleyecekler’ dedi.