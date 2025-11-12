Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukrayna-disisleri-moskova-ile-baris-gorusmeleri-resmen-askiya-alindi-1100946898.html
Ukrayna Dışişleri: Moskova ile barış görüşmeleri resmen askıya alındı
Ukrayna Dışişleri: Moskova ile barış görüşmeleri resmen askıya alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerinin resmen askıya alındığını duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T19:35+0300
2025-11-12T19:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna dışişleri bakanlığı
moskova
kiev
rusya
ukrayna
barış görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2b14137755593bf13eb953d994b89573.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, bu yıl somut ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Rusya ile yürütülen barış görüşmelerinin resmen durdurulduğunu açıkladı.Kislica, yaptığı açıklamada, “Bu yıl barış görüşmeleri kayda değer bir ilerleme olmadan sona erdiği için durduruldu” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk, Moskova’nın İstanbul’da Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/abdli-siyaset-uzmani-krainer-ukrayna-rusyanin-yorungesine-donmek-zorunda-kalacak--1100918901.html
moskova
kiev
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60efe2d62133f39c13e111bd0b24193d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna dışişleri bakanlığı, moskova, kiev, rusya, ukrayna, barış görüşmeleri
ukrayna dışişleri bakanlığı, moskova, kiev, rusya, ukrayna, barış görüşmeleri

Ukrayna Dışişleri: Moskova ile barış görüşmeleri resmen askıya alındı

19:35 12.11.2025 (güncellendi: 19:50 12.11.2025)
© SputnikUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerinin resmen askıya alındığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, bu yıl somut ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Rusya ile yürütülen barış görüşmelerinin resmen durdurulduğunu açıkladı.
Kislica, yaptığı açıklamada, “Bu yıl barış görüşmeleri kayda değer bir ilerleme olmadan sona erdiği için durduruldu” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk, Moskova’nın İstanbul’da Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD’li siyaset uzmanı Krainer: Ukrayna, Rusya’nın yörüngesine dönmek zorunda kalacak
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала