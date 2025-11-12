https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukrayna-disisleri-moskova-ile-baris-gorusmeleri-resmen-askiya-alindi-1100946898.html
Ukrayna Dışişleri: Moskova ile barış görüşmeleri resmen askıya alındı
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, bu yıl somut ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Rusya ile yürütülen barış görüşmelerinin resmen durdurulduğunu açıkladı.Kislica, yaptığı açıklamada, “Bu yıl barış görüşmeleri kayda değer bir ilerleme olmadan sona erdiği için durduruldu” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk, Moskova’nın İstanbul’da Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtmişti.
19:35 12.11.2025 (güncellendi: 19:50 12.11.2025)
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, bu yıl somut ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Rusya ile yürütülen barış görüşmelerinin resmen durdurulduğunu açıkladı.
Kislica, yaptığı açıklamada, “Bu yıl barış görüşmeleri kayda değer bir ilerleme olmadan sona erdiği için durduruldu” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk, Moskova’nın İstanbul’da Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtmişti.